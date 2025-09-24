みんなの頼れるお姉ちゃんである姉妹猫が、お誕生日を迎えて7歳に。小さかったふたりと先住犬さんたちとの懐かしい日々や、後輩猫さんたちとの出会いを振り返ってみると…？

素敵な思い出の数々をまとめた投稿は記事執筆時点で1.6万回再生を突破し、「リリちゃんリムちゃんお誕生日おめでとう！」「素敵なお姉ちゃんになりましたね」といったコメントが寄せられています。

【動画：７歳になった２匹の猫→子猫時代から犬に育てられて…頼れる存在になるまでの『尊い成長記録』】

お誕生日おめでとう！

親代わりの柴犬さんたちと猫さん8匹の仲良し大家族の日常が投稿されている、YouTubeチャンネル『R村の柴ねこ』。猫さんたちの中で最年長のキジトラ姉妹「リリ」ちゃんと「リム」ちゃんが、7歳のお誕生日を迎えました。

優しく繊細で不器用でお喋り好きなリムちゃんと、しっかり者だけど好奇心旺盛でイタズラ好きだというリリちゃん。小さな子猫だった時にお家にやって来たそうで、ふたりの愛らしさにご家族は早々にメロメロになっていたといいます。

子猫時代と新たな出会い

ふたりを育ててくれたのは、柴犬のリキくんとリコちゃん。特に、今は亡きリコちゃんは本当のママのようにお世話をしてくれていたそうで、リコちゃんのお腹はリリちゃんの特等席だったそう。そして、ふたりはリコママの優しさを受け継いだようで…。

初めてできた妹との初対面では、リリちゃんはゴロンとお腹を見せて怖くないよアピール。一方、リムちゃんも不器用さを発揮しつつも、歩み寄ろうと頑張ってくれていたのだとか。

素敵なお姉ちゃんへ

それからもリリちゃんは弟や妹たちのお世話係兼教育係として、とても頼もしい存在に。リムちゃんも側で見守ってくれるようになり、今では妹たちと寄り添って眠るまでになったそう。猫さんたちが喧嘩もせず仲良く過ごせているのは、ふたりのおかげだといいます。

そんな妹たちの前では頼れるお姉ちゃんなふたりですが、ご家族にはべったりと甘えて可愛い姿を見せてくれるのだそうです。甘えん坊なところは変わらず、素敵なお姉ちゃんになったリリちゃんとリムちゃんなのでした。

投稿には「もう7年も経つんですね～感慨深い」「R村の歴史が見れて嬉しかったです」「二人はほんとリキリコに大事に育てられましたね！」「これからもリタさんたち姉弟たちと仲良く、健やかに過ごしてください」といったコメントの他、リリちゃんとリムちゃんへのお祝いコメントもたくさん寄せられました。

YouTubeチャンネル『R村の柴ねこ』では、リリちゃんたちのほのぼのとした日常の様子が投稿されています。姉妹の素敵なお姉ちゃんっぷりも、たくさん観ることができますよ。

