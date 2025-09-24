優れたコンピュータエンターテインメントソフトウェア作品を選考し表彰する「日本ゲーム大賞2025」が23日、東京のイイノホールで開催され、「ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ…」（スクウェア・エニックス社）が年間優秀賞を受賞した。



【写真】年間優秀賞のトロフィーを受け取り、笑顔で掲げる堀井雄二氏

「日本ゲーム大賞」（前身はCESA大賞）は1996年から始まった。第1回受賞作品は「サクラ大戦」（セガ）だった。今年も発売された3000本以上の対象作品の中から、優秀作品11作が選出された。11作の中から、大賞には「メタファー：リファンタジオ」（アトラス）が選ばれた。その他にも、桜井政博氏などトップクリエイターたちが選ぶ「ゲームデザイナーズ大賞」などが選出された。



この日行われた授賞式には、「ドラゴンクエスト」シリーズ生みの親であるゲームデザイナーの堀井雄二氏（71）が自ら登壇。ビッグネームの登場に、会場からどよめきが起こった。



年間優秀賞のトロフィーを受け取った堀井氏は「『ドラゴンクエストⅢ』というのはかれこれ38年前の作品。多くのスタッフの皆さんによって、HD-2Dという新しい形に生まれ変わらせて、多くの人にプレーしてもらった。さらにこんな賞ももらえて、こんな嬉しいことはないです」と笑顔でスピーチ。堀井氏と一緒に登壇した同作プロデューサーの早坂将昭氏は「これを失敗したら、僕はこの業界にいられないという『背水の陣』というほかない。なんとか本数は売ることができたので、許されたのかなという気持ち」と思わぬ重圧があったことを話した。



（よろず～ニュース編集部）