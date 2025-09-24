白と黒で色が正反対な『双子の猫』→2匹に『ヒゲ』を近づけてみると…まさかの反応が可愛すぎると117万再生「3万回リピートした」「たまらん」
白猫と黒猫の双子の猫ちゃん達、色は正反対ですがやることは似ているそうで…？投稿には「色逆なのにすること一緒なの可愛い」「全く一緒のことしてて可愛い♡」等のコメントが寄せられ、117万回以上再生されているようです。
【動画：白と黒で色が正反対な『双子の猫』→2匹に『ヒゲ』を近づけてみると…】
仕草が一緒の双子
TikTokアカウント「白黒きょうだい」に投稿されたのは、保護猫兄弟のリリーちゃんとルーナくんのある日の様子です。飼い主さんが猫のひげをリリーちゃんに見せると、リリーちゃんは興味津々の様子。パクッと食べようとしたそう。
続いてルーナくんにもひげを見せる飼い主さん。すると、ルーナくんも匂いを確かめてから、おひげをパクッ。毛色は正反対なのに、やることが同じで可愛い2匹の投稿でした。
ケンカ中も…⁉
やることがとっても似ている2匹、さすが双子と思ってしまう動画は他にも投稿されているようです。リリーちゃんとルーナくんは、なんとケンカ中も動きがシンクロしてしまうんだとか。ある日、2匹はキャットタワーで同じポーズでにらみ合っていたそう。
猫パンチを繰り出しケンカを始めたという2匹。パンチは同じ位置で、きれいに左右対称になっていたそう。ケンカをしていても仲の良さが隠し切れないリリーちゃんとルーナくんでした。
寝起きもシンクロ
2匹のシンクロ率が高い動画は他にも投稿されているようです。ある日の朝、飼い主さんがリリーちゃんとルーナくん「おはよう」と声をかけると、タイミング良く2匹同時にあくびをしたのだとか。その様子には思わず飼い主さんも笑みがこぼれてしまったそう。
その後2匹は、同時に立ち上がり同時に伸びをしたといいます。そして、同じタイミングで飼い主さんの方を振り返ったそう。双子ならではのシンクロ率の高さが見事な投稿となっていました。
最初にご紹介した投稿は117万回以上再生され「色逆なのにすること一緒なの可愛い」「全く一緒のことしてて可愛い♡」「かわいいー！同じことしてる」等のコメントが寄せられ、やることが同じ2匹に悶絶する人が続出したようです。
TikTokアカウント「白黒きょうだい」では、リリーちゃんとルーナくんの可愛い姿が多数投稿されています。双子ならではのシンクロ率の高さも話題となっているようです。
