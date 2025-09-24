白猫と黒猫の双子の猫ちゃん達、色は正反対ですがやることは似ているそうで…？投稿には「色逆なのにすること一緒なの可愛い」「全く一緒のことしてて可愛い♡」等のコメントが寄せられ、117万回以上再生されているようです。

【動画：白と黒で色が正反対な『双子の猫』→2匹に『ヒゲ』を近づけてみると…】

仕草が一緒の双子

TikTokアカウント「白黒きょうだい」に投稿されたのは、保護猫兄弟のリリーちゃんとルーナくんのある日の様子です。飼い主さんが猫のひげをリリーちゃんに見せると、リリーちゃんは興味津々の様子。パクッと食べようとしたそう。

続いてルーナくんにもひげを見せる飼い主さん。すると、ルーナくんも匂いを確かめてから、おひげをパクッ。毛色は正反対なのに、やることが同じで可愛い2匹の投稿でした。

ケンカ中も…⁉

やることがとっても似ている2匹、さすが双子と思ってしまう動画は他にも投稿されているようです。リリーちゃんとルーナくんは、なんとケンカ中も動きがシンクロしてしまうんだとか。ある日、2匹はキャットタワーで同じポーズでにらみ合っていたそう。

猫パンチを繰り出しケンカを始めたという2匹。パンチは同じ位置で、きれいに左右対称になっていたそう。ケンカをしていても仲の良さが隠し切れないリリーちゃんとルーナくんでした。

寝起きもシンクロ

2匹のシンクロ率が高い動画は他にも投稿されているようです。ある日の朝、飼い主さんがリリーちゃんとルーナくん「おはよう」と声をかけると、タイミング良く2匹同時にあくびをしたのだとか。その様子には思わず飼い主さんも笑みがこぼれてしまったそう。

その後2匹は、同時に立ち上がり同時に伸びをしたといいます。そして、同じタイミングで飼い主さんの方を振り返ったそう。双子ならではのシンクロ率の高さが見事な投稿となっていました。

最初にご紹介した投稿は117万回以上再生され「色逆なのにすること一緒なの可愛い」「全く一緒のことしてて可愛い♡」「かわいいー！同じことしてる」等のコメントが寄せられ、やることが同じ2匹に悶絶する人が続出したようです。

TikTokアカウント「白黒きょうだい」では、リリーちゃんとルーナくんの可愛い姿が多数投稿されています。双子ならではのシンクロ率の高さも話題となっているようです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「白黒きょうだい」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。