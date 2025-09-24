パートナーの人間性に魅かれたきっかけのエピソードがSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】さりげない気遣いに魅かれちゃいました

「奥さんと付き合い初めの頃、家に遊びに来て帰った後に気づいたんだけど、こっそりお金置かれてたんだよね。この時から、何となくこの人と結婚するんだろうなぁって思ってましたね」



と自身の体験を紹介したのはてぃもさん（@porsche_whiters）。



奥さんが帰ってから数日たってようやくお金の存在に気付いたてぃもさん。あわてて連絡したところ、てぃもさんがデートで支払っていた分を置いたと聞かされたそうだ。



彼氏に負担をかけまいとした奥さんの配慮と、そんな配慮に魅かれたというてぃもさん。置かれたお金は後日の食事代に費やし、さらに愛を深めていったそうだ。



てぃもさんにお話を聞いた。



ーー奥さまのお人柄は？



てぃも：いつもニコニコしていてとても楽しく、優しい人です。



ーーお金を置いて行かれたのをご覧になった感想は？



てぃも：驚きで思わず本投稿の写真を撮り、本人に確認しました。その場で渡しても受け取ってくれないと思ったから、こっそり置いて帰ってみたそうです。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「素敵な奥さま いいご縁ですね… 末長くお幸せに」

「ガソリン代とか食事代とか、ある程度自分の分を置いていったということかな？ 絶対手放したらいけない人やん！！」

「これ多分お金置くことが目的じゃなくて、ホイールスピンで砂巻き上げてるの表現されてたおちゃめな人だったんだと思う 」

「昔、当時の彼女と付き合い初めの時、家に遊びに来て帰った後に気づいたんだけど、こっそりお金抜かれてたんだよね。（実話）」



など数々のコメントが寄せられた今回の投稿。よき伴侶に巡り会うことは人生最大の幸せ。てぃもさんご夫婦がこれからも末永く仲良く暮らしてくれるよう願いたい。



（よろず～ニュース特約・中将タカノリ）