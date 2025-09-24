北欧デンマークの空港の周辺で大型ドローンが目撃され、空港が一時閉鎖されました。ノルウェーの空港でも目撃され、ロシアの関与を指摘する声が上がっています。

【映像】デンマークの空港周辺の様子

デンマーク警察によりますと、コペンハーゲン空港周辺の上空で22日夜、2〜3機の大型ドローンが飛行しているのが見つかり、滑走路が一時閉鎖されました。また、ノルウェーのオスロ空港の周辺でも22日にドローンが確認され、関連を調べているということです。

ゼレンスキー大統領は23日、SNSで、デンマークで確認されたドローンについてロシアの関与を指摘し、「攻撃的な挑発に対して同盟国が断固とした対応を取らなければ、ロシアは継続するだろう」と投稿しました。

デンマークのフレデリクセン首相も「重要なインフラに対する深刻な攻撃だ」と非難したうえで、「ロシアによる攻撃である可能性を否定できない」と指摘しました。

一方、ロシア大統領府のペスコフ報道官は「根拠がない批判だ」と主張しました。

NATO（＝北大西洋条約機構）は、加盟国のポーランドやルーマニア、エストニアなどで9月、ロシア軍による領空侵犯が確認されたとして、警戒を強めています。（ANNニュース）