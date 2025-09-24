自民党の総裁候補5人が23日、『報道ステーション』に出演し、外国人政策をめぐって論戦を交わしました。

【映像】論戦を交わす候補者5人

「運転免許の話、保険の窓口の話、ここまでやって来ました。総量をコントロールする、違法・不公平ではなくてもいろんな反応が起きます。じわりじわり薄く広くやっていく、これも大事」（林官房長官）

「経済的な利益を求めて入ってくる難民、福祉を受けるためだけに入ってくると短期間、そういったものもやめてもらう。土地取得の問題ですね。こういったものも含めて政府の総力を挙げてやっていただく」（高市前経済安保担当大臣）

「ルールを守れない人に対しては厳格に対応する、司令塔機能強化をするとか、土地の取得の問題、外国資本についても資本金をあげるとか、もう少し総合的な対策を取っていく」（茂木前幹事長）

「ルールを守らない外国の方には厳しくしなければいけない。ビザ申請を強化する、安全保障上重要な土地規制、まだまだ拡充の余地がある。不動産の取得規制というものも私は考えていけるんじゃないか」（小林元経済安保担当大臣）

「違法行為を防止すること、そして保険や、また児童手当などの不適正な利用は是正をすること、土地や不動産についてもしっかりと透明化をすること、総理がヘッドとして司令塔機能を発揮をして、年内にはアクションプランをつくっていく」（小泉農水大臣）

（ANNニュース）