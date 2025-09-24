葵わかな＆神尾楓珠W主演『すべての恋が終わるとしても』追加キャスト発表 三戸なつめがコピーライター姿
俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演する、ABCテレビ・テレビ朝日系日10新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（10月12日スタート、毎週日曜 後10：15）の追加キャストが24日、発表された。
【写真】『すべ恋』三戸なつめがメガネのコピーライター姿
誰かの恋の終わりは、誰かの恋のはじまり…すべての恋はどこかでつながっている…。この世のすべてのものに必ず訪れる“終わり”を、切なさだけでなく前向きに捉え、誰しもの胸の中にある宝物のような記憶を思い出させてくれる、温かいメッセージが込められた今作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ないラブストーリー。
冬野夜空氏による同名の超短編集に収録のエピソードを実写化。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を描く。
高校の同級生で、卒業式の日に付き合い始めた羽沢由宇（葵）と大崎真央（神尾）。“運命の恋”だと信じられるほど想い合っていた2人だが、大学進学を機に遠距離になり、次第にすれ違っていき…。
出演は、葵と神尾のほか、藤原丈一郎、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、さらに白洲迅、市川由衣ら。さらに、久保田磨希、三戸なつめ、水橋研二の出演が明らかになった。
久保田は、由宇が社会人になった後に出会う、職場の上司・戸田由紀恵役を演じる。また三戸は、戸田と一緒に働くコピーライターの渡辺里香役、水橋は男手一つで由宇を育てた父・羽沢洋介役を演じる。
