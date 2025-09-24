¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼±Ê¸«¡õÉÍÅÄ¤¬¡ÈÇÐÍ¥¶È¡É¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡¡Æü10¡Ø¤¹¤ÙÎø¡ÙÂè1ÏÃ¥²¥¹¥È¡¡ÉÍÃæÊ¸°ì¤â´ØÀ¾ÊÛ¥¥ã¥é
¡¡ÇÐÍ¥¡¦°ª¤ï¤«¤Ê¤È¿ÀÈøÉö¼î¤¬W¼ç±é¤¹¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÆü10¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡Ù¡Ê10·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¥²¥¹¥È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤¹¤ÙÎø¡Ù¡ÄÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±éµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼±Ê¸«¡õÉÍÅÄ
¡¡Ã¯¤«¤ÎÎø¤Î½ª¤ï¤ê¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ÎÎø¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤Ï¤É¤³¤«¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡£¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤ËÉ¬¤ºË¬¤ì¤ë¡È½ª¤ï¤ê¡É¤ò¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á°¸þ¤¤ËÂª¤¨¡¢Ã¯¤·¤â¤Î¶»¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Êµ²±¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿º£ºî¤Ï¡¢¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Îø¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ÅßÌîÌë¶õ»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤ÎÄ¶Ã»ÊÔ½¸¤Ë¼ýÏ¿¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼Â¼Ì²½¡£¹â¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤ËÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿Æ±µéÀ¸¤ÎÃË½÷¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢Èà¤é¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿ÍÊª¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤¿8¿Í¤ÎÃË½÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤Û¤í¶ì¤¤Îø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£¶¦±é¤Ï¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢ËÜÅÄË¾·ë¡¢»³²¼¹¬µ±¡¢ÂçÄÍË¨¹á¡¢¤µ¤é¤ËÇò½§¿×¡¢»ÔÀîÍ³°á¤é¡£
¡¡¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢Â´¶È¼°¤ÎÆü¤ËÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤¿±©ÂôÍ³±§¡Ê°ª¡Ë¤ÈÂçºê¿¿±û¡Ê¿ÀÈø¡Ë¡£¡È±¿Ì¿¤ÎÎø¡É¤À¤È¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÁÛ¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤òµ¡¤Ë±óµ÷Î¥¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¡Ä¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¤Ê¤ó¤È¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£±Ê¸«Âç¸ã¤ÏÍ³±§¤ÎÄÌ¤¦Èþ½ÑÂç³Ø¤Î¹Ö»Õ¡¢ÉÍÅÄ½çÊ¿¤ÏÆ±¤¸Âç³Ø¤Î½¢¿¦»Ù±ç²Ý¤Î¿¦°÷¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¡ØytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ¡Ù¤È¡ØABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤òÀ©¤·¡¢22Ç¯¡¦23Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉÍÃæÊ¸°ì¤¬¡¢Í³±§¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÎÅ¹Ä¹¤ò±é¤¸¤ë¡£ÈþÂç¤Î²ÝÂê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ÊÍ³±§¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤ÎÍ¥¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢µ×ÊÝÅÄËá´õ¡¢»°¸Í¤Ê¤Ä¤á¡¢¿å¶¶¸¦Æó¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
