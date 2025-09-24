ネグレクトによる飼育放棄で、保護シェルターへ引っ越してきた、生後わずか9か月のトイプードル。のちにミミちゃんと名づけられました。

シェルターに来たばかりのミミちゃんはまだ「優しい人間」を知らず、自分に触れるトリマーさんの手に震え、唸り、思わず口も出てしまいます。

必死に生きるミミちゃんの様子は5.1万回以上再生され、「人間の手は怖いだけではないと知って、彼女の日々が楽しいものに変わりますように」「今までの環境は良くなかったけど、これから先の方がまだまだ長いから、きっと良い犬生を過ごせるはず」など、温かいコメントが多数寄せられました。

【動画：飼育放棄されたボサボサの犬→『初めてのトリミング』をしようとしたら怯えてしまい…『涙溢れる展開』】

人の手が怖い

Instagramアカウント「@tierheim.saitama」に投稿されたのは、ミミちゃんがシェルターに来たばかりの様子です。

人の手が怖く、優しく触れるトリマーさんに対しても、ぶるぶると全身を震わせながら怯え続けていました。

手をにらみつけ、唸る姿に心が痛みます。

思わず口が出る瞬間も

これから幸せに向かって進むためには、人の手に慣れなければなりません。

トリマーさんも慎重に、少しずつミミちゃんの身体に触れていきます。唸るミミちゃんの首元にトリマーさんが手をやると、恐怖心から、思わず咬んでしまったミミちゃん。

とはいえ、歯を当てる程度のもので攻撃性は見られません。意志表示として、怖いから近づかないでと示したかったのでしょう。勇気を出した結果です。

大きな進展！

根気よくミミちゃんに触れ続けたトリマーさんでしたが、徐々にミミちゃんの震えが収まってきました。

例え歯を当ててしまっても怒られないこと、また、触られ続けても痛いことはされないことを学習したようです。

その後、トリマーさんがタイミングを見てミミちゃんを抱き上げ、トリミング用の部屋へ移動！

ミミちゃんにとって、幸せへの大きな一歩となりました。

ミミちゃんの様子を見た視聴者からは「自分を守るために頑張ってきたんだね」「これから、いっぱい幸せになれるよ」など、温かいコメントが多数寄せられた他、「怖い思いしてたんですね。許せない」「こんな風にするために迎えたのか」と前の飼い主への怒りの声も上がりました。

Instagramアカウント「@tierheim.saitama」では、犬や猫を中心に、行き場のない子たちに新たなご縁をつなぐため、保護っ子たちの様子を発信中。大きさ、犬種・猫種、年齢問わず、さまざまな保護っ子の情報を公開しています。

興味のある方は、ぜひアカウントをチェックしてみてください。

写真・動画提供：Instagram「ティアハイムさいたま（NPO法人シリウス）」さま

執筆：かもい

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。