飼い主さんがちょっと押しただけで、コケてしまっていた超大型犬の赤ちゃん。3年後には、驚くほど大きくたくましく成長して…？衝撃のビフォーアフターが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で77万1000回再生を突破しています。

【動画：超大型犬の赤ちゃんを飼った結果→3年後…想像を超える『衝撃のビフォーアフター』】

超大型犬の赤ちゃんを迎えたら…

Instagramアカウント「doremi_nouta」に投稿されたのは、グレートピレニーズの「ドレミ」ちゃんのビフォーアフターです。飼い主さんのお家に迎えられた頃のドレミちゃんは、体重9.5キロの赤ちゃん犬だったそう。

超大型犬だけあって赤ちゃんにしては大きめですが、まだ抱っこするのも簡単なサイズ感。飼い主さんがじゃれ合って一緒に遊んでいる時に軽く手で押してみると、ドレミちゃんはあっさり後ろに押しやられた挙句にコケてしまったとか。

飼い主さんをじっと見ながら「やったな～！」とばかりに唸る姿は、守ってあげたくなるほど愛くるしいです。そんな小さくてか弱いドレミちゃんも、すくすく成長して…？

3年後、想像以上に大きく成長！

ドレミちゃんは飼い主さんが想像していた以上にどんどん大きくなり、なんと3年後には体重45キロの立派な超大型犬へと成長を遂げたそう！ そしてドレミちゃんの体が大きくなった結果、飼い主さんは一緒に遊ぶのも命がけになってしまったのだとか。

ある日、2人はプロレスごっこをしていました。ドレミちゃんに覆いかぶさって床に押さえつけ、マウントポジションをとる飼い主さん。しかし赤ちゃんの頃と違って、ドレミちゃんもやられっぱなしではありません。「えいっ」と腕を伸ばして飼い主さんを押しのけたかと思うと、両足で顔面にキックをお見舞いしたとか！

強くなりすぎて、飼い主さんも敵わない！？

そして吹っ飛ばされた飼い主さんが床に倒れると、ドレミちゃんは体に飛び乗って容赦なく追撃してきたといいます。

体が大きくなっただけでなく、飼い主さんも敵わないほど強くたくましくなったドレミちゃん。飼い主さんは「うわあ～」と悲鳴を上げながら、「超大型犬を軽い気持ちで飼ってはいけない」としみじみ実感したのでした…。

この投稿には「でかくて可愛い」「大きくなってやり返せてるｗ」「すんげえ綺麗に蹴り飛ばしてる。笑」「めちゃくちゃ楽しそう」といったコメントが寄せられています。

