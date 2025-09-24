¿å±Ë¡¦¶â¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÎëÌÚ¹§¹¬¤ò»Ù¤¨¤ë¿©»ö½Ñ
²¿¤ò¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤«¡£ÂÎ¤¬»ñËÜ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿©»ö¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¡£°ìÊý¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÇº¤àÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÎÁÍý¹¥¤¤ò¼«Ç§¤¹¤ë¿å±Ë¡¦ÎëÌÚ¹§¹¬¤¬¤½¤ÎÏÓÁ°¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÜ»Î¤È¤È¤â¤Ë±ÉÍÜ¤Î´ðËÜ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡Ê¢¨¡Ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹ÅìµþÅÔ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTEAM BEYOND¡×¤Î¾®³Ø£³¡Á£¶Ç¯À¸¿Æ»Ò¸þ¤±¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ñ¥é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÈÎÁÍý¶µ¼¼ ¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤í¤¦¡ª¡×¤«¤é¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¡¹¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÎëÌÚ¹§¹¬¡Ê°Ê²¼¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¡Ë¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¾®³ØÀ¸¤Î¿Æ»Ò¤Ë¡¢¿©¤Î½ÅÍ×À¤ò¤³¤¦ÅÁ¤¨¤ë¡£
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÈè¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ±ÉÍÜ¤ò¤È¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿çÌ²¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æ²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡×
¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÎëÌÚÁª¼ê¤ÎÆÀ°ÕÎÁÍý¤Î°ì¤Ä¤¬ËãÇÌÆ¦Éå¤À¤È¤¤¤¦¡£¿©»ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÜ»Î¤ÎÎëÌÚ»ÖÊÝ»Ò»á¡Êº¸¡Ë¤È¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚ¹§¹¬
©Tokyo Metropolitan Government
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾¯¤Ê¤¤¿©ºà¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËãÇÌÆ¦Éå¤Ï¤ªÅ¹¤Î¤â¤Î¤ä»ÔÈÎ¤ÎÁÇ¤À¤È¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿É¤¹¤ë¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥ì¥·¥Ô¤òÃµ¤·¤¿¤é¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ä¤ß¤½¤Ê¤É²È¤Ë¤¢¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¤Ç¤¤ë¤·¡¢¿É¤µ¤âÄ´Àá¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£°ÊÍè¡¢¤è¤¯ºî¤ëÎÁÍý¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÎëÌÚÁª¼ê¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¡¢Ä´Íý¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£»Ø¤¬·çÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë±¦¼ê¤Ç¿©ºà¤äÉÓ¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤ê»Ù¤¨¤¿¤ê¤·¡¢£³ËÜ¤Î»Ø¤¬¤¢¤ëº¸¼ê¤ÇÊñÃú¤ä¥ì¡¼¥É¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤ê¡¢ÉÓ¤Î¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¡£º¸¼ê¤Î£³ËÜ¤Î»Ø¤Ç±ôÉ®¤ò°®¤ë¤è¤¦¤ËÊñÃú¤ò»ý¤Á¡¢¿©ºà¤òÀÚ¤ë
©Tokyo Metropolitan Government
¡Ö¡ÊÂë¤ÎÄÞ¤Ê¤é¤Ì¡Ë¥¿¥«¤ÎÄÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢»Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¡Øº£Æü¤ÏÂç¹¥¤¤Ê»Ò¤Ë²ñ¤¦¤«¤é¸ý½¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¾¯¤Ê¤á¤Ë¤¹¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¡£³¤³°±óÀ¬»þ¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯¤´ÈÓ¤ò»ý»²¤·¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤ÈÈ¾Ê¬¤º¤Ä¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£·ÚÌ¯¤Ê¸ì¤ê¸ý¤Ç»²²Ã¼Ô¤â¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë
©Tokyo Metropolitan Government
¤È¤ê¤ï¤±¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤é¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ¦Éå¤ÎÁª¤ÓÊý¤À¡£Ìó10Ç¯Á°¤«¤éÎëÌÚÁª¼ê¤Î±ÉÍÜ»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢¶¥µ»À¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¸øÇ§¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÜ»Î¤ÎÎëÌÚ»ÖÊÝ»Ò»á¡Ê°Ê²¼¡¢»ÖÊÝ»ÒÀèÀ¸¡Ë¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÆ¦Éå¤Ë¤ÏÌÚÌÊÆ¦Éå¤È¸¨Æ¦Éå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤Ð¸¨Æ¦Éå¤ÏÆ¦Æý¤ò¸Ç¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÌÚÌÊÆ¦Éå¤Ï¤½¤³¤Ë¤ª¤«¤é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£ÌÚÌÊ¤ÎÊý¤¬¤è¤ê±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¿©¤ÎºÙ¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤·¡¢Æ¦Éå¥¹¥Æ¡¼¥¤Ê¤É¤Û¤«¤ÎÎÁÍý¤Ë¤â¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤ß¤Æ¡×·×ÎÌ¥¹¥×¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÌ£¤Ä¤±
©Tokyo Metropolitan Government
»Å¾å¤²¤Ë¿â¤é¤¹¤´¤ÞÌý¤ÎÎÌ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö°ÊÁ°¡¢ÀèÀ¸¤Ë±ÉÍÜÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£±½µ´Ö¤Î¿©»ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼Ì¿¿¤Ë»£¤ê¡¢ÂÎ½Å¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²¿¿©¤Ù¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÀ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËãÇÌÆ¦Éå¤âºÇ½é¤Ï¥ì¥·¥ÔÄÌ¤ê¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¤È¤«¡¢¤ªÊ¢¤¬Èè¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢Ìý¤ÎÎÌ¤òÄ´Àá¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»ÖÊÝ»ÒÀèÀ¸¤â¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ö¿©¤¬ºÙ¤¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤Ã¤È¤È¤ê¤¿¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤´¤ÞÌý¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥í¥ê¡¼¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¶ì¼ê¤ÊÌîºÚ¤Ï¡©
ËãÇÌÆ¦Éå¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥µ¥é¥À¡£¼Â¤ÏÌîºÚ¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÎëÌÚÁª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ÖÊÝ»ÒÀèÀ¸¤¬ÅÁ¼ø¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤À¤È¤¤¤¦¡£ÎëÌÚÁª¼ê¤¬ÉáÃÊ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿©»ö¤ÎÎã¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥µ¥é¥À¤Ï¥Þ¥¹¥È
©Tokyo Metropolitan Government
¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤í¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤ÈÀèÀ¸¤¬¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢°ÊÍè¡¢º£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇËèÆüºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê²¿¤òºî¤í¤¦¤«¤È¡ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡×
»ÖÊÝ»ÒÀèÀ¸¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÌîºÚ¤Î¼ïÎà¤¬Â¿¤¤¥ì¥·¥Ô¤À¤È¿©ºà¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â»È¤¤ÀÚ¤ì¤º¡¢¥¥å¥¦¥ê¤¬¥¥å¥¦¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÏÎäÅà¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥È¥Þ¥È¤ÏÀ¸¤Ç¤âÆü»ý¤Á¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â¤Û¤ÜÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤¢¤ë¿©ºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¥ì¥·¥Ô¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¤¯¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥È¥Þ¥È¤ò°ì½ï¤Ë´ï¤ËÀ¹¤ë¤À¤±¡¢¤È´ÊÃ±¤Ê¤Î¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£
¡Ö¼Â¤Ï¤ï¤¿¤¯¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ïè§¤Ç¤ë¤è¤ê¤â¥ì¥ó¥Á¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£è§¤Ç¤ë¤È±ÉÍÜ¤¬Æ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎëÌÚÁª¼ê¤¬¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ï¿å¤ËÍÏ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢è§¤Ç¤ë¤È¥Ó¥¿¥ß¥ó£Ã¤¬è§¤Ç½Á¤Ë½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤â¤ì¤Ê¤¯¡Ê±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ê¤¿¤¤¡Ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡£¤Ê¤Ù¤òÀö¤¦¼ê´Ö¤â¾Ê¤±¤Þ¤¹¡×¤È»ÖÊÝ»ÒÀèÀ¸¡£
¤³¤ì¤ËÇòÈÓ¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤°ì¿©¤Î¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤À¡£¼ÂºÝ¤ËËãÇÌÆ¦Éå¤òºî¤ë¿Æ»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ²ó¤ë
©Tokyo Metropolitan Government¿©¤Î´ðËÜ¤Ï¡Ö³Ø¹»µë¿©¡×
¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î±ÉÍÜ»Î¤È¤¤¤¨¤ë¤Û¤ÉÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ÖÊÝ»ÒÀèÀ¸¤ÏÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¤è¤¦¤«¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤â¤¦¤Û¤Ü¸ÇÄê¤·¤¿¾õÂÖ¡£²¿¤è¤ê¡¢»ä°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤ò¤É¤¦¿©¤Ù¤¿¤éÂÎ¤¬¤É¤¦È¿±þ¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤Û¤ÜÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
ÎëÌÚÁª¼ê¤â¿©»ö¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿©»ö¤Î´ðËÜ¹½À®¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢»é¼Á¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í×¤Ï¡¢¡¼ç¿©¡Ê¤´¤Ï¤ó¡¢¥Ñ¥ó¡¢ÌÍ¡Ë¡¢¢¼çºÚ¡ÊÆù¡¢µû¡¢Íñ¡¢Æ¦¡¦Æ¦À½ÉÊ¡Ë¡¢£ÉûºÚ¡ÊÌîºÚ¡Ë¡¢¤Æý¡¦ÆýÀ½ÉÊ¡ÊµíÆý¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ë¡¢¥²ÌÊª¡¡¤òËè¿©¤½¤í¤¨¤ì¤Ð¤è¤¤¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤½¤í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¿¥«¤ß¤¿¤¤¤Ê¾æÉ×¤ÊÂÎ¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢±Ë¤°¤Î¤âÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤½¤¦¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³Ø¹»µë¿©¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤È»ÖÊÝ»ÒÀèÀ¸¡£
¡Ö³Ø¹»µë¿©¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬Ä´Íý¤òÂÎ¸³¡£¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤âÇÜÁý¤·¤½¤¦¤À
©Tokyo Metropolitan Government
¾®³ØÀ¸¤Î¾ì¹ç¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¥±¡¼¥¤Ê¤É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¿©¤Ù¤º¡¢¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¤Ï¤Á¤ß¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÄøÅÙ¡£¾®³ØÀ¸¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿©»ö¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀÝ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¾®³ØÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¾¯¿©¤äÊÐ¿©¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¤¬¡¢»ÖÊÝ»ÒÀèÀ¸¤Ï¡¢È¯°é¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ö¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÃæ³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÀ¸·üÌ¿¿©¤Ù¤Æ¤â¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®³Ø£´Ç¯À¸¤´¤í¤«¤é¤¤Á¤ó¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡×¤ªÂê¤Ï¡Ö¤Ø¤È¤Ø¤È¤ËÈè¤ì¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¿©»ö¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¡×¡£¤ª»®¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿Çò¤¤Âæ»æ¤Ë¿©ºà¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤¿
©Tokyo Metropolitan Government
Áé¤»»Ö¸þ¤Ë¤â·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡Ö¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¿©¤Ù¤ëÎÌ¤âÁý¤ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ò¹µ¤¨¤ë¤È±ÉÍÜ¾õÂÖ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÉÏ·ì¤äÈèÏ«¹üÀÞ¡¢½÷»Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï½é·ÐÃÙ±ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ê¡¢°ìÀ¸¶ìÏ«¤¹¤ëÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢£±¥õ·î¤Ë°ìÅÙÄøÅÙ¡¢¿ÈÄ¹¤ÈÂÎ½Å¤òÂ¬¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÞ·ã¤Ë¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Î±¿Æ°¤È¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤è¤¯¿²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¥Ñ¥é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¾õÂÖ¤Ï½½¿Í½½¿§¡£ÎëÌÚÁª¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢°ßÄ²¤¬¾æÉ×¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÎÌ¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Î¾Â¤¬·çÂ»¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¿©»öÎÌ¤Ï¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÆ§¤Þ¤¨ºÇÅ¬¤Ê¿©»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÜ¤ÎÌò³ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¸«¶Ë¤á¤ë¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÇËÜ¿Í¤ò¸«¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È»ÖÊÝ»ÒÀèÀ¸¤Ï¸ì¤ë¡£
¿©¤Ù¥à¥é¤ä¹¥¤·ù¤¤¤Î¤¢¤ë²æ¤¬»Ò¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÜ¤ÎÃÎ¼±¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢²æ¤¬»Ò¤ò¸«¤ÆÅÔÅÙ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÌ£¤ÎÁÇ¼Ò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¨¥×¥í¥ó¤È»°³Ñ¶Ò¤òÃå¤±¤ÆÄ´Íý¤·¤¿
©Tokyo Metropolitan Government
text by TEAM A
key visual by TEAM A