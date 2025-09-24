ドラマ「フォールアウト」のレプリカグッズ「Fallout Pip-Boy レプリカ（実写ドラマシリーズ）」は飾って良し、身に着けて遊んで良しのファン必見のアイテムだ。

本商品は、ゲーム「Fallout」シリーズのドラマ版「フォールアウト」に登場する「Vault 33」のPip-Boyを再現したもの。ドラマ版で使用されたモデルが、実際に動くアニメーション付きで表現されている。

また、ダイキャスト金属と射出成形ABSの混合素材で作られているので、本物っぽさを感じる重厚さも持っている。加えて、ウェザリング加工が施されているので、同シリーズのポストアポカリプスな世界観も堪能できる。

さらに、時計/アラーム機能は実際の時間を表示するし、ラジオに関しては劇中のラジオの録音だけでなく放送されているFM放送も受信できる。見た目のリアルさだけでなく、実用的な面も兼ね備えた高品質なグッズとなっている。

インフォレンズが国内展開しており、同社ECサイト「INFOLENS GEEK SHOP」で販売中。価格は49,500円だ。ハイエンドグッズとして、それに見合ったリアルな外観と多数の機能を備えているので、一度手に取ってみてほしい。

本稿ではそんな「Fallout Pip-Boy レプリカ（実写ドラマシリーズ）」についてフォトレポートをお届けする。全機能をデモンストレーションするDEMOモードとラジオ機能を映した動画もあるのでぜひご覧いただきたい。

□INFOLENS GEEK SHOP「Fallout Pip-Boy レプリカ（実写ドラマシリーズ）」

太陽光の下で撮るとかなり雰囲気が出る気がする

外箱からVault-Tec感満載！ 外箱と内容物について

本商品は外箱からVault-Tecらしさを感じられる。特に見ていただきたいのは側面。青を基調に黄色い文字で「Pip-Boy」と書かれていて、その下には白帯に青字でVault-Tecのロゴと「PROPERTY OF VAULT（意訳：Vault社の資産）」とデザインされている。

「Pip-Boy」はあくまでも社員やVault居住者用であり部外者には使わせるつもりがないということが分かるし、いかにもVault-Tecらしく表向きはしっかりとした企業体制であることが感じられる。さらに青と黄色の塩梅もVaultスーツをはじめとする同社らしいデザインだ。

上面には白でPip-Boyがデザインされていてスクリーンには「33」の文字があるので、ドラマ版でルーシーたちが暮らしていた「Vault33」用のPip-Boyであることが伺えるようになっている。「Vault33」の倉庫とかにこの外箱が山積みされていても全く違和感がないし、「輸送のときとかにどこ用か分かりやすくするためなのだろうか」とか色々と想像も膨らむデザインになっている。

なお、本商品のPip-Boyは「Pip-Boy 3000 Mk V」である。「Fallout4」のPip-Boyが「Pip-Boy 3000 Mk IV」だったことを思うと「Vault111」よりも「Vault33」の方が新型のモデルなのかもしれない。「Vault33」にはVault社員が多数いたことを思うと新型を回されていることにも納得がいく。

色の配置がVault-Tecらしい

セットの内容は、説明書（英語版/日本語版）とマクドナルドでデリバリーするときのドリンクホルダーのような硬めの紙素材に梱包されたPip-Boy、スタンド、充電ケーブルとなっている。Pip-Boy、スタンド、充電ケーブルは硬めの梱包材に加えその中でもさらにビニールで包まれているので輸送中に傷はつきにくいだろう。安心感がある。

英語の説明書

日本語の説明書

余談だが、梱包材はデリバリーしたマックと同じ匂いがした。開けた時に匂いを嗅ぐと少しアメリカンな気分になる

梱包材の中でもビニールに包まれているので傷はつかないだろう。丁寧な仕事だ

使い古した感がすごい！ リアルな外観

お次はPip-Boy自体の外観について見ていく。外観はドラマ版のものそっくりで銀色を基調としたダイキャスト金属と射出成形ABS樹脂で重厚に再現されている。画面はTFT液晶画面となっていて詳しくは後述するがレトロなデザインではあるもののくっきりと綺麗にスクリーンが表示される。

ウェザリングもかなりリアルで、長年Vault内部で使ってきた感じや終末世界で旅してきた感をひしひしと感じる出来栄えだ。かなりリアルなので実際に旅をしている感じが出るように屋外で撮影してみたところ“旅している感”もかなり出た。着けて外に出たくなるぐらいリアルだ。

保護フィルムは捨ててはいけない。フィルムに描かれたQRコードからはPC経由で中身のアップデートファイルをダウンロードできる。結構機能が追加されるので絶対にアップデートしてほしい

表面。ウェザリングは汚れや傷が付いている感じがよく出ている。傷がついているように見える部分もウェザリングなので製品としては綺麗だ。安心していただきたい

裏面1。隅々まで丁寧にウェザリングされている

裏面2。コードが伸びている部分はゲームでVaultのドアを開くときに接続している部分と思われる。本商品の場合は充電する際に使う

側面。中央の留め具を外すと開くようになっている。ワンタッチなので着脱しやすい

また、腕に巻き付ける部分は茶色の低反発クッションになっていて素肌で着けても痛くないし、ある程度の太さまでは融通が利くようになっている。筆者の装着部分の腕の太さは約17.5cm～約22cm前後だが素肌で少し緩いくらい、厚手の服の上から着けると丁度良いくらいのサイズだった。腕の細めな女性なら間に何かを挟むと丁度いいだろうが、鍛えている人だと少しきついかもしれない。

開いた状態。低反発クッションで腕の太さは多少の融通が利く

装着するとかなり安定感があるものの締め付けられている感じはしなかった。恐らく装着したまま走れる

アニメーション付きでスクリーンも楽しめる！ “もしもPip-Boyがあったら”が詰まっていて中身も充実

最後はPip-Boyの機能について紹介していく。機能としてはゲームと同じく大まかに「STAT」「INV」「DATA」「MAP」「RADIO」に分かれている。いずれの項目にもドラマ版に準拠したアニメーションが収録されているほか、前述した通り収録済みのラジオを流す機能や、FMラジオを受信する機能、時計/アラーム機能などを備えている。

また、起動時には「Fallout4」で初めてつけた時に出てくる文字の羅列やVault Boyもしっかり描写されるのに加えて、画面を最大限に明るくするライト機能やガイガーカウンターの音が流れる「RAD METER」も備えている。「RAD METER」を使うと画面横のガイガーカウンターも連動して色が変わるなど芸が細かい。

さらに、お馴染みの「STAT」ではVault Boyの色々な状態（健康、片腕の骨折、片足の骨折、全身骨折、放射線汚染など11種）が収録されていて、実際に動く。他にも、Vault Doorの開閉モードやドラマの結婚承認モードやトラッキングチップについてのアニメーションなどが用意されている。各項目にしっかりとアニメーションがあるので、それらを見ているだけでも楽しいし、実際に各所のボタンを操作していると本当にVault居住者になった気分になれる。

「DATA」の項目では時間の表示方法や画面の自動消灯時間、音量/明るさ調節にUIの色変更など細かな設定もできる。また、各種設定と同じ場所には「DEMOモード」があり、大抵のアニメーションを自動で流すこともできる。1周約2分で、なにも操作しなければ連続で再生される。全体的に音もゲームやドラマのイメージそのままなので、飾って「DEMOモード」を流しておくのも楽しい。

【「Fallout Pip-Boy レプリカ（実写ドラマシリーズ）」DEMO/ラジオモード】【起動時の様子】【「STAT」STATUS】

元気な状態

頭も含め右腕以外骨折している状態

目も当てられないほどボロボロの状態

グール

【その他アニメーションなど（一部）】

時計モード

ドア開閉モード

マップモード

Vault Doorリモートアクセスモード

ラジオモード。KPSSラジオが収録されているほか、FMで周波数を調整すると現実のラジオを受信できる

結婚承認画面

各種設定画面

UI色変更画面

プリセットUI色アンバー

プリセットUI色ホワイト

中身のアップデートでもしっかりとアニメーションが再生される

外観がリアルで実用性もある！ 飾って良し遊んで良しのハイエンドグッズ

ここまで紹介してきた通り、本製品はかなり本格仕様のレプリカだ。外観だけでなく中身もリアルに再現されているので、着けていると本当にVault居住者になった気分になれる。

スタンドが付いているのに加えて外観がリアルなので部屋のインテリアとして飾るのもいいだろう。加えて、時計/アラーム、ラジオについては本当に使えるので実用的なのもいい。筆者は試しに棚の上に飾ってみたが結構自然に馴染んだ。コスプレ的な用途だけでなく、インテリアとして購入するのもいいのではないだろうか。

飾っても結構自然と馴染んでいるように思える

テンションが上がりすぎて終末イベント用の装備と一緒に着けた様子

