【天気】北・東日本は秋晴れ 西日本では太平洋側を中心に激しい雷雨に
24日（水）北日本や東日本は秋晴れとなるでしょう。西日本では太平洋側を中心に激しい雷雨になりそうです。
＜24日（水）の天気＞
北日本や東日本は引き続き高気圧に覆われて、カラッと晴れる見込みです。
一方、西日本には高気圧縁辺の湿った空気が流れ込み、くもりや雨のところが多くなりそうです。特に九州や四国の太平洋側では激しく降る見込みです。同じようなところで雨雲が発達して、局地的な大雨になるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、落雷や突風にも注意してください。
●予想24時間降水量（25日朝まで、多いところ）
宮崎県 150ミリ
＜予想最高気温（前日差）＞
日本海側を中心に前日より高くなる見込みです。西日本では湿度が高く、まだ夏のような暑さになりそうです。
札幌 24℃（＋1）
仙台 24℃（±0）
新潟 29℃（＋2）
東京 27℃（＋1）
名古屋 30℃（＋2）
大阪 29℃（＋1）
鳥取 29℃（±0）
高知 27℃（±0）
福岡 33℃（＋4）
＜週間予報＞
■大阪〜那覇
25日（木）は前線が通過するため、日本海側でも雨の強まるタイミングがありそうです。26日（金）と27日（土）は晴れて、真夏日が続出する見込みです。28日（日）〜29日（月）は再び広く雨になるでしょう。沖縄は晴れる日が多く、最高気温は33℃前後の予想です。
■札幌〜名古屋
25日（木）は低気圧や前線が近づくため、北日本の日本海側や北陸で大雨のおそれがあります。新潟では26日（金）にかけて雨が長引く見込みです。