24日（水）北日本や東日本は秋晴れとなるでしょう。西日本では太平洋側を中心に激しい雷雨になりそうです。

＜24日（水）の天気＞

北日本や東日本は引き続き高気圧に覆われて、カラッと晴れる見込みです。

一方、西日本には高気圧縁辺の湿った空気が流れ込み、くもりや雨のところが多くなりそうです。特に九州や四国の太平洋側では激しく降る見込みです。同じようなところで雨雲が発達して、局地的な大雨になるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、落雷や突風にも注意してください。

●予想24時間降水量（25日朝まで、多いところ）

宮崎県 150ミリ

＜予想最高気温（前日差）＞

日本海側を中心に前日より高くなる見込みです。西日本では湿度が高く、まだ夏のような暑さになりそうです。

札幌 24℃（＋1）

仙台 24℃（±0）

新潟 29℃（＋2）

東京 27℃（＋1）

名古屋 30℃（＋2）

大阪 29℃（＋1）

鳥取 29℃（±0）

高知 27℃（±0）

福岡 33℃（＋4）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

25日（木）は前線が通過するため、日本海側でも雨の強まるタイミングがありそうです。26日（金）と27日（土）は晴れて、真夏日が続出する見込みです。28日（日）〜29日（月）は再び広く雨になるでしょう。沖縄は晴れる日が多く、最高気温は33℃前後の予想です。

■札幌〜名古屋

25日（木）は低気圧や前線が近づくため、北日本の日本海側や北陸で大雨のおそれがあります。新潟では26日（金）にかけて雨が長引く見込みです。

そのほかは26日（金）には天気が回復、27日（土）にかけて晴れて暑さが復活する見込みです。仙台や東京でも真夏日になるでしょう。28日（日）〜29日（月）は広い範囲でくもりや雨になりそうです。