「クポ！　クリスタル パレット」（税込 1万1000円）

　「シュウ ウエムラ」は、10月31日（金）から、2025年のホリデーコレクションとしてロールプレイングゲーム『ファイナルファンタジーXIV』とコラボレーションしたアイテムを、全国の店舗で発売。また、公式オンラインショップと表参道旗艦店では、10月23日（木）より、先行販売を開始する。

【写真】パッケージにモーグリをデザイン！　血色感をプラスするアイパレットも

■2種類のアイパレットが登場

　今回発売される「シュウ ウエムラ×ファイナルファンタジーXIV」は、『ファイナルファンタジーXIV』のモーグリにフィーチャーした、特別なデザインのホリデーコレクション。

　「クポ！　クリスタル パレット」は、神秘的な“マザークリスタル”にインスパイアされ、大胆に3Dブルークリスタル加工をパッケージに施したアイパレット。きらめくブルーやインパクトあるメタリックシルバーが、多面的な輝きを放ち、光と影が織りなす印象的な目元を演出する。

　また、愛らしいキャラクターのモーグリをイメージしたアイパレット「アイスカルプト　クポ！」も登場。モーグリらしさ溢れるアプリコットやピンクを基調に、ウォームトーンのアイパレットで目元にあたたかさと血色感をプラスするという。

　さらに、限定色で展開されるリップ「スペシャル リップ」や「キヌケアヌード グリーム」と、ダイヤモンドアイシャドー「クラッシュド ジェム」がそろうほか、限定デザインの「アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジング オイルn」や「アイラッシュカーラーW」も販売される。