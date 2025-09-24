¶ÛµÞÆþ±¡¤Î55ºÐ¥·¥ó¥¬¡¼¡Ö¾¯¤·ÀÅÍÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×à´é½Ð¤·áÊó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó°ÂÅÈ¡Ö¸µµ¤¤Ê¾Ð´é¤Ë¥Û¥Ã¡×
¡Ö¤Þ¤ÀËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¡Ä¡×¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â
¡¡¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿55ºÐ¥·¥ó¥¬¡¼¤¬à´é½Ð¤·á¤ÇÂà±¡Êó¹ð¡Ä¡£¾Ð´é¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò°ÂÅÈ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È22Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉDEEN¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥ÈÃÓ¿¹½¨°ì¡£¡ÖµÞÀÃî¿â±ê¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤ËÂà±¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡19Æü¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëÃÓ¿¹¤½¤Ð¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¸ø¼°X¤¬µÞÀÃî¿â±ê¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¾¯¤·ÀÅÍÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤â²Î¤Ë¶¾Çþ¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢²º¤ä¤«¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤´Âà±¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£ÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¤Ò¤ÈÀè¤º¥Û¥Ã¡×¡Ö¤ª´é¤ò¸«¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê¾Ð´é¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤À¡¢¤ª´é¤¬ËÜÄ´»Ò¤Î¾Ð´é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡¼¡£ÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Ü¤Á¤Ü¤Á¤ä¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£