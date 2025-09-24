Åìµþ³¤¾å¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼ÒÄ¹¡¦¾®ÃÓ¾»ÍÎ¤Î¡ÖÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò!¡×
¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¡¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¨¡Åìµþ³¤¾å¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼ÒÄ¹¤Î¾®ÃÓ»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£53ºÐ¤È¤¤¤¦Âç¼ê¶âÍ»µ¡´ØºÇÇ¯¾¯¤Ç¤Î¼ÒÄ¹½¢Ç¤¡£¹ñÆâÊÝ¸±»ö¶È¤Ç¡¢´ë¶ÈÊÝ¸±¤Ç¤Î²Á³ÊÄ´À°ÌäÂê¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡Ö»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÊÑ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡£Æ±»þ¤Ë¡¢À®Ä¹¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤Ã¤¿³¤³°´ë¶ÈÇã¼ý¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊÝ¸±°Ê³°¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤Ø¤ÎÃíÎÏ¤Ê¤É¡¢¼¡¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¨¡¡£
Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÊñÀÝ¤·¤¿·Ð±Ä¤ò
¡¡¨¡¡¡ÆüËÜÁ´ÂÎ¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤ÇÀ¯¼£¾õ¶·¤¬ÍÉ¤ì¤ëÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾õÇ§¼±¤òÊ¹¤«¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡¡¾®ÃÓ¡¡»ä¤Ï2025Ç¯4·î¤Ë³¤³°ÉëÇ¤¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ¯¼£Åª¤ÊÃÏ³ÌÊÑÆ°¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢Àè¤ÎÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÆÈ¼«¤Î°Õ¸«¡¢Ì±°Õ¤ÎÈ¿±Ç¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢À¯¼£¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬»ö¶È¤ò¤¹¤ë¡¢»ö¶È±¿±Ä¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï²æ¡¹¤¬´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î·Á¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÍýÇ°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÄó¼¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ËÂçÈ¾¤Î¼Ò°÷¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤¤¤«¤ËÊñÀÝ¤·¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡´ë¶È¤È¼Ò°÷¤Î´Ø·¸¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
¡¡¾®ÃÓ¡¡¤¨¤¨¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬20Ç¯Á°¤«¤é³¤³°»ö¶È¤òËÜ³ÊÅª¤ËÅ¸³«¤·¡¢º£¤äÀ¤³¦57¥«¹ñ¡¢5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ò°÷¤¬½¸¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë°ÕÌ£ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³¤³°´ë¶È¤òÇã¼ý¤¹¤ëÃæ¤ÇÆ³¤½Ð¤·¤¿²æ¡¹¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿²ñ¼Ò¤ÎÆÈ¼«À¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²æ¡¹¤Î¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãç´Ö¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë»þ¤Ë¡¢²æ¡¹¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÆ±²½¤òµá¤á¤º¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¶È¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Ð±Ä¤Î·Á¤ÇÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ï²æ¡¹¤ÎÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¾®ÃÓ¡¡¤¿¤À¡¢³¤³°´ë¶È¤È¤Î´Ø·¸¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¡¢Åìµþ³¤¾åÆüÆ°¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñÆâÊÝ¸±»ö¶È¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Åìµþ³¤¾åÆüÆ°¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥É¥ß¥Ê¥ó¥È¤Ê²ñ¼Ò¤¬¡¢¹ñÆâÊÝ¸±»ö¶È¤ÎÃæ¿´¤òÀê¤á¤Æ¤¤¿¡¢Ã´¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª·Ð°Þ¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤¬¤¤¤«¤Ë¡¢º£¿½¤·¾å¤²¤¿¤è¤¦¤ÊÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÊñÀÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¿·¤·¤¤»ö¶ÈÎÎ°è¤Î²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¾®ÃÓ¡¡¤Ï¤¤¡£²æ¡¹¤Ï25Ç¯5·î¤Ë·úÀß¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ÎID&E¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤òÃç´Ö¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¡¢ÊÝ¸±¤È¤¤¤¦ÎÎ°è¤«¤é¡¢ÊÝ¸±°Ê³°¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÎÄó¶¡¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ID&E¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È²æ¡¹¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¤ÆÁêÄÌ¤º¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥°¥ëー¥×¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¡¢À¯¼£¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÉ½½Ð¤ò¤É¤¦¥Þ¥Íー¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢º¬Äì¤ÏÁ´¤¯Æ±¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç·Ð±Ä¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
