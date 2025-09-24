【豪州】

消費者物価指数（CPI・月次）（8月）10:30

予想 2.8% 前回 2.8%（消費者物価指数・前年比)



【ユーロ圏】

ドイツIfo景況感指数（9月）17:00

予想 89.5 前回 89.0（Ifo景況感指数)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（09/13 - 09/19）20:00

予想 N/A 前回 29.7%（前週比)



新築住宅販売件数（8月）23:00

予想 64.9万件 前回 65.2万件（新築住宅販売件数)

予想 -0.4% 前回 -0.6%（前月比)



※予定は変更することがあります

