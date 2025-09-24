13:00 自民党総裁選立候補者5人による討論会（日本記者クラブ）

14:00 日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」

23:30 米週間原油在庫統計

25日0:30 米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）

1:30 グリーン英中銀委員、イベント「供給ショックと金融政策」出席

2:00 米5年債入札（700億ドル）

5:10 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）



国連総会一般討論演説（NY、～29日）

ブルームバーグ年次グローバルフォーラム（NY、25日まで）ブルームバーグ氏やビルゲイツ氏出席



