¡¡¼ã¼ê¤Î¥Ï¡¼¥Õ·Ý¿Í¤¬¥¥ã¥Ã¥×¤ò³°¤·¤¿»Ñ¤ËÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤é¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤È¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¤Î¥Í¥¿ÈäÏª¤ÏÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¼ÒÄ¹¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¥Í¥¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿ÍÌ®¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼ÒÄ¹³¦¤ÎºÇ¹âÊö¤Ç¤¢¤ëÁ°ß·Í§ºî»á¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤¿¤á¤Î°û¤ß²ñ¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë´ë²è¡ÖÂè3²ó¡¡Á°ß·Í§ºî¡¡°û¤ß²ñ¥Í¥¿¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¡¢Á°ß·»á¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¡ÊÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¡¢Âç¤Á¤ã¤ó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤È¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤Î·»Äï¥³¥ó¥Ó¡¦¥É¥ó¥³¥³¤Î¤Ò¤í¤ÎÈ±·¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆùÂÎÈþ¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤Ò¤í¤¬T¥·¥ã¥Ä¤òÃ¦¤®¡¢Ë¹»Ò¤â¼è¤Ã¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤Ò¤í¤Ï¼«¿È¤ÎÆ¬¤Ë¥Ð¥ê¥¢¡¼¥È¤Ç¡ÖMZ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Î¥Ö¤È¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¤Î2¿Í¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤ªÁ°¡ªÆ¬¡ªMZ¤ä¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¤½¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡¢Á°ß·¼ÒÄ¹¤Î¥í¥´¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Âç¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÂç´î¤Ó¤Ç¤¹¤è¡ªÂç´î¤Ó¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢ÅÀ¿ô¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¡¢¤Û¤ÜËþÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£