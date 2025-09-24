庄司浩平、“職場仲間”と貴重な5ショット「こんな会社で働きたかった」「次、雀さん来ますか？」
テレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』の公式インスタグラムが23日に更新。庄司浩平をはじめ、劇中で同じ職場仲間との5ショットを公開した。
【写真】「こんな会社で働きたかった」“職場仲間”と貴重な5ショットを公開した庄司浩平
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間俊介、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じた。19日に最終回が放送された。
インスタグラムでは「実は珍しいこちらの5ショット」とつづり、風間や庄司と職場仲間である黒木啓介（平子祐希）、田中颯（平井亜門）、宇多川茜（高山璃子）、吉沢将（ワタナベケイスケ）と慶司との集合ショットを投稿した。「会社でオフショットを撮っていると、そのうちどんどん人が増えていくんです（過去にアップした、同じ場面でのオフショットをチェックしてみてください）と説明した。
この投稿に「こんな会社で働きたかったな」「いいな〜いいな〜こんな素敵な会社」「なかよしなのが伝わってくる」「なんだか黒木のインパクト強!!」「次、雀さん来ますか？」といったコメントが寄せられた。
なお、TVerで最終話を見逃し配信中。
