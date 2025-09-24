今回は、妊婦の妻の外見にゲンナリした夫がとった行動について、エピソードを紹介します。

色気ゼロの妻に飽き飽きし…

「結婚して3年になる妻が、妊娠。そのこと自体はうれしかったけど、妻はつわりがひどいと言って仕事を休むし、家事も全然しません。『病気じゃないのに怠けるなんて』と怒りが止まりませんね。

そして妻は妊娠して以来、体型が変わっただけでなく、完全に外見に構わなくなったんです。『妊娠した途端、女を捨てるなんて……』とモヤモヤします。メイクは仕事以外でしないし、服もゆったりしたマタニティ服。色気なんてゼロだし、夜一緒に寝るのも嫌です。

そんなある日、久々に会社同僚に誘われ飲み会に行き、その流れでキャバクラに行ったんです。若くてキレイでスタイルがいい子がいっぱいいたし、みんな妻と違い優しくて……最高でしたね。その日以来、たびたび『残業』と嘘をつき、キャバクラに通うようになりました」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ 妻がこのことを知ったらどう思うか、なんてこの男性は考えもしないでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。