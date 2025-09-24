吉本新喜劇の金原早苗（38）と太田芳伸（44）が、24日までにインスタグラムを更新。2人が出場した「マッスルゲート奈良かしはら大会」（23日、橿原文化会館）の結果を報告した。

鍛えられた肉体美を競うコンテストで、新喜劇女優が輝いた。金原はウーマンズレギンス163センチ超級で優勝。審査員7人のうち5人からトップ評価を得た。またウーマンズレギンスフィットネス163センチ超級では2位。

「取り急ぎご報告。優勝できました！」「みなさん。ありがとう やったー！！！」と満面の笑顔で伝えた。昨年6月の大会では4位で、メダルに届かなかったが、見事リベンジに成功した。大会前は減量のため、新喜劇の楽屋では甘い物をほおばる周囲に「楽屋は地獄だ！」と嘆きながら耐えていた。

金原は滝川クリステルのものまねで人気だが、新たな勲章を手に入れた。

また太田はメンズタンクトップ一般の部で4位に。「約4カ月の戦いが終わりました。過去最高の減量17キロ。85キロ→68キロ」「あー満足満足！！ 明日からめちゃくちゃ食うたる！」「とりあえず白ごはんが食べたい」と苦しかったトレーニングを振り返った。