サカが復帰のアーセナル、今度はマドゥエケが離脱…膝の負傷で6〜8週間の離脱へ
アーセナルのMFノニ・マドゥエケが膝の負傷により、6〜8週間の離脱を余儀なくされるようだ。英『BBC』が伝えている。
今夏チェルシーから加入したマドゥエケ。開幕戦こそベンチスタートとなったが、MFブカヨ・サカが負傷離脱した影響もあり、スターティングメンバーに名を連ねて攻撃陣をけん引してきた。
しかし、21日のプレミアリーグ第5節マンチェスター・C戦ではハーフタイムに交代。復帰したばかりのサカとの交代でベンチへと下がっていた。
24日に開催されるカラバオ杯3回戦ポート・ベイル(3部)戦の前日会見に出席したミケル・アルテタ監督が、「ノニは数週間離脱する見込みだ」とマドゥエケの現況を説明している。
「現時点では正確なことは分からず、来週また検査する必要がある。(マンチェスター・C戦の)試合開始直後に違和感があったが、プレーを続けようとした。しかし、痛みが強かったので様子を見ることになった。先ほども話したように、怪我の程度を確認するために、もう一度検査をする必要がある」
なお、『BBC』は「最低でも6週間の欠場となり、それは最良のシナリオだ」とそれ以上の期間離脱する可能性を伝えており、復帰は早くても11月になるようだ。
