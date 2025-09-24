ブライトンがルーニーのいとこ擁する英3部勢に大勝!! ディエゴ・ゴメスが4発、ベンチ入り三笘薫は温存で出番なし
[9.23 カラバオカップ3回戦 バーンズリー 0-6 ブライトン]
ブライトンは23日、カラバオカップ3回戦でバーンズリー(英3部相当)に6-0で勝利した。MF三笘薫はベンチ入りしたが出番はなく、中3日で迎えるチェルシー戦に向けて温存される形になった。
バーンズリーは元イングランド代表FWウェイン・ルーニー氏のいとこであるDFジェイク・ルーニーが先発出場した。ただ前半はブライトンがゴールラッシュを披露。まずは前半9分、MFディエゴ・ゴメスが左からの折り返しをスライディングシュートで合わせて先制した。
さらに前半21分、ゴメスが今度はミドルシュートを決めて2-0とした。さらにゴメスは同33分に豪快なミドルシュートを突き刺してハットトリックを達成。3-0で試合を折り返した。
後半はバーンズリーのチャンスシーンも目立つ展開になったが、後半23分にゴメスが4点目をゲット。さらにMFハリー・ハウエルとMFヤシン・アヤリにもゴールが生まれて大勝を収めた。
