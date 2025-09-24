moto g64 5G

　「BCNランキング」2025年9月8日〜14日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　moto g64 5G（Motorola Mobility）

2位　AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）

3位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

4位　AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）

5位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

6位　arrows We2 FCG02（FCNT）

7位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

8位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

9位　AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）

10位　moto g05（Motorola Mobility）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。