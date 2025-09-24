µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢ÀõÌîÂóËá¡¢¤È¤â¤Ë³«Ëë°ÊÍè£µ»î¹ç¾¡¤ÁÀ±¤Ê¤·¤Î¶ì¶ Ì¿±¿¤ò·è¤á¤ë¡íÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¡í¤Ø
¡Ö³«Ëë°ÊÍè£µ»î¹ç¾¡¤ÁÀ±¤Ê¤·¡×
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊµÏ¿¤¬¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ê°Ê²¼¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¡Ë¤Ï18°Ì¡¢ÀõÌîÂóËá¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ï19°Ì¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âÄãÄ´¤ÊÀï¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡20¥Á¡¼¥à¤Î¤¦¤Á²¼°Ì£³¥Á¡¼¥à¤¬¹ß³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢´íµ¡´¶¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Î¤Û¤¦¤«¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥Ã¥×Àï½Ð¾ì¤¬ÌÜÉ¸¤Ê¤¬¤é¡¢¹ß³Ê·÷¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¥Ó¥Ã¥°£³¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¤¢¤ê¡¢»ÄÎ±¤¬ÌÜÉ¸¤À¤±¤Ë»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Ç½½Ê¬¤À¤¬......¡£
¡¡£¹·î24Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Î¾¼Ô¤ÏÂè£¶Àá¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£¸Å¤Ó¤¿É½¸½¤ò»È¤¦¤Ê¤é"ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è"¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¿±¿¤ò·è¤á¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¤Õ¤¿¤ê¤Î±¿Ì¿¤âº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Á°Àá¤Î¥Ù¥Æ¥£¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¡¢¸åÈ¾21Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ photo by Mutsu Kawamori¡¿MUTSUFOTOGRAFIA
¡¡ÀõÌî¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤âÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤òÃæ¿´¤ËÁ°Àþ¤ò¶î¤±²ó¤ê¡¢¶õÃæÀï¤Ç¤âÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¤Ë¤Ï¥·¥å¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¤Ä¤³¤¯Æþ¤Ã¤Æ¡¢¥É¥í¡¼¤Ë¹×¸¥¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÂç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤â¤Õ¤¿¤ÄÀ±¡ÊÀ±£°¡Á£³¤Î£´ÃÊ³¬É¾²Á¡Ë¤À¤Ã¤¿¡££µ»î¹ç¤Ç£´»î¹ç½Ð¾ì¡¢184Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Ç½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¡£
¡¡³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·è¤·¤Æ°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤Ç21»î¹ç½Ð¾ì£²ÆÀÅÀ¤È¡¢»ÄÎ±¤Ë¹×¸¥¡£µ×ÊÝ¤¬·æ½Ð¤·¤¿Â¸ºß¤Ê¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ïµ×ÊÝ¡¢´¥µ®»Î¤Ë¼¡¤°ÆüËÜ¿ÍÀ®¸ù¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤â¤½¤â£±¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤âµï¾ì½ê¤ò¤Ä¤«¤á¤¿Áª¼ê¤¬¡¢µ×ÊÝ¤È´¥¤Î¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ïº£¤âÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹â¤¤ÊÉ¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÀõÌî¤Î²¿¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡Ã±½ã¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤ÁöÎÏ¤Î¹â¤µ¤À¤í¤¦¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÎÏ¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤â°ìÄê¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¸¥¿ÈÅª¤ÊÀ³Ê¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤â¶¯¤¯¤¤¤±¤ë¤·¡¢ÇØ¸å¤Ø¤ÎÁ´ÎÏ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Î²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥»¥ë¥¿Àï¤Ç¤Ï¹Âç¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÁöÎÏ¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸Î¾ã¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¥¿¥Õ¤µ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¼çÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ú¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¾º³Ê°ÊÍè¡¢ºÇÄã¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡Û
¡¡¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ï¥´¥Ð¡¦¥¢¥é¥µ¥Æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤òÎ¨¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹¶¼é°ìÂÎ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¿®Êô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Ç¤¼Ô¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥¢¥®¡¼¥ì¤Î¤è¤¦¤Ê¼éÈ÷½Å»ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Àï¤¤Êý¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢·É°Õ¤ò½¸¤á¤ë¡£¤½¤Î¥¢¥é¥µ¥Æ¤¬ÀõÌî¤ò±¦¥µ¥¤¥ÉÃæ¿´¤ËÁöÎÏ¤Î¶¯ÅÙ¤ò´üÂÔ¤·¡¢½ÅÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡Ê¿¹ÊÝ°ìÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÏÍø¤Â¤¬±¦¤ÎÀõÌî¤òº¸¥µ¥¤¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ÀõÌî¤ÏÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÀºÅÙ¤¬¹â¤¤¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥é¥µ¥Æ¤Î±¦¥µ¥¤¥Éµ¯ÍÑ¤Ï¤È¤Æ¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡¡ÀõÌî¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿ô»ú¤Ç¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î£²ÆÀÅÀ¤Ï¼ä¤·¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤Þ¤À¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤¬Â³¤¯¤È¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤À¤¬¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï·èÄêÎÏ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤ì¤Ï¼«¤º¤È¥Á¡¼¥à¤Î¾¡ÇÔ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢µ×ÊÝ¤âÈá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É°¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡½Ð¾ì»þ´Ö325Ê¬¤Ç¡¢ÉÔÆ°¤Î¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£³«Ëë¤Î¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¹õÀ±¤«¤éµß¤¦¥´¡¼¥ë¡£¤½¤Î¸å¤ÏÂåÉ½Àï¤ÇÉé¤Ã¤¿Â¼ó¤Î¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤éºÇ¤âÁê¼ê¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Ä¾¶á¤Î¥Ù¥Æ¥£¥¹Àï¤ÏÉÔÄ´¤¬ÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤ËÆþ¤ë¤È£±ÂÐ£±¤Ç¤Ï´Ö¹ç¤¤¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤â¤¢¤ë¡£µ»¹ªÇÉ¤Î¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï·òºß¤Ç¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¡¢µ×ÊÝ¼«¿È¤Î¥´¡¼¥ë¤â³«ËëÀï¤Î£±ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¡¢¹ß³Ê·÷¤Ë¡ª¡×
¡¡³Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤âºÇ¶á¤Ç¤Ï¤½¤¦Àú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔ²º¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡10·î¤ÎÂåÉ½ÀïÃæÃÇ¤Þ¤Ç£³»î¹ç¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡¢¥Ð¥ë¥µ¡¢¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¡Ë¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢º£µ¨½¢Ç¤¤·¤¿¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤¬¹¹Å³¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£³«Ëë°ÊÍè£µ»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£²¤Ï2010Ç¯¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤«¤é²áµîºÇÄã¤ÎµÏ¿¡££·»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£µ¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»þ¤Ï´¬¤ÊÖ¤·¤¿¤¬......¡£
¡¡Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢µ×ÊÝ¤¬¿·¤¿¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î²óÏ©¤¬½çÄ´¤ËÆ°¤½Ð¤»¤Ð¡¢¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¦¤«¡¢Ã±µ³¤ÇÄ©¤à¤«¡¢¼«Á³¤È¹¶·â¤ÇÂ¸ºß´¶¤ÏÁý¤¹¤À¤í¤¦¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¤¬³«Ëë¸å¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤âÂ¿¤¯¡¢Ï¢·¸¤¬À°¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¸«¤¤¤À¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤¬¾ïÏ¢¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²áµî20Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢£²Éô¹ß³Ê¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤â¤¢¤ë¤·¡¢¾å°Ì¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ëÁ°´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î£´¡¢£µÇ¯¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ï¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¸òÂå¤Ç·àÅª¤ËÀï¤¤¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¾õ¶·¤Ï°²½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÏÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤«¡£¤½¤³¤ÇÈà¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£10·î¡¢11·î¤ÏÂåÉ½³èÆ°¤Çµ¢¹ñ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¿´¿È¤ÎÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤¬......¡£
¡¡ÀõÌî¡¢µ×ÊÝ¤Î"ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è"¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁª¼ê¼«¿È¤Î´ôÏ©¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£