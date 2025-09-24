語り継がれる日本ラグビーの「レガシー」たち

【第29回】ホラニ龍コリニアシ

（埼工大深谷高→埼玉工業大→パナソニック）

ラグビーの魅力に一度でもハマると、もう抜け出せない。憧れたラガーマンのプレーは、ずっと鮮明に覚えている。だから、ファンは皆、語り継ぎたくなる。

連載29回目は、日本ラグビーの歴史と深い関係にあるトンガ出身選手として歴代トップの45キャップを重ねたNo.8ホラニ龍コリニアシを紹介したい。ホラニはトンガでラグビーの才能を見出されたのではない。日本に来てからラグビーをはじめ、桜のジャージーへと駆け上がった希有な選手だった。

※ポジションの略称＝HO（フッカー）、PR（プロップ）、LO（ロック）、FL（フランカー）、No.8（ナンバーエイト）、SH（スクラムハーフ）、SO（スタンドオフ）、CTB（センター）、WTB（ウイング）、FB（フルバック）

※ ※ ※ ※ ※



ホラニ龍コリニアシ／1981年10月25日生まれ、トンガ・ヌクアロファ出身 photo by AFLO



ホラニ龍コリニアシのプレーで最初に衝撃を受けたのは、彼が高校2年生の時。花園の舞台だった。

東海大仰星（現・東海大大阪仰星）が初優勝した1999年度大会。その決勝の舞台で対峙したのが、トンガ人留学生ふたりのパワーで勝ち上がってきた埼工大深谷（現・正智深谷）だった。

もっとも、ボールキャリーなどで目立っていたのは、No.8のマナセ・フォラウ（現・フォラウ愛世）のほう。細身なLOのコリニアシ・ホラニはマナセの陰に隠れた存在で、ラインアウトやタックルで堅実なプレーをしていた印象が強かった。

なぜ当時は細身だったかというと、トンガで生まれ育ったホラニは16歳で日本に留学してからラグビーを始めたからだ。つまり、ラグビー歴２年に満たないなかで強豪校の中核を担っていた。細身ながら花園決勝のグラウンドに立つあたり、そのポテンシャルの高さがうかがえる。

ホラニの伯父は、元日本代表WTBのノフォムリ・タウモエフォラウ。1980年にトンガからそろばん留学生として来日し、大東文化大や三洋電機（現・埼玉パナソニックワイルドナイツ）で活躍した元選手だ。1987年の第1回ラグビーワールドカップでは外国出身者として初めて桜のジャージーをまとい、記念すべきチーム初トライを挙げた人物でもある。

【左腕には「大和魂」の入れ墨】

そんな名ラガーマンが親戚にいながら、ホラニは楕円球と無縁の生活を送っていた。中学時代は運動部ですらなく、吹奏楽部でトロンボーンを吹いていたという。

しかし高校1年で来日した時、伯父の勧めもあってラグビーを始めた。当時は｢日本語もわからなかった｣状態でラグビーに取り組んだ。日本語は愛読書『週刊少年ジャンプ』で学んだという。

高校卒業後は埼玉工業大に進学。在学中に新設された情報工学部に興味を持って転部したため、大学に5年通って卒業した。そして2006年、伯父も在籍した三洋電機に入社。高校時代に細身だったホラニは、来日8年で110ｋgを超える見事な体躯にまで成長した。

2007年には日本国籍を取得。コリニアシ・ホラニから「ホラニ龍コリニアシ」になった。『龍』の文字は2009年に他界した母『LIU』の読み方にちなんだという。

また、トンガでは家系の由来などを入れ墨で彫るのが伝統だが、ホラニは左の腕に｢大和魂｣という文字を彫った。日本愛は誰よりも強い。

「日本ではいい仲間、いいコーチたちに恵まれました。日本でラグビーを始めたので、自然の流れで日本国籍を選びました」

日本国籍を取得したホラニは、ワイルドナイツが強くなる時期と重なったこともあり、2007年度から日本選手権３連覇、2010年度のトップリーグ初制覇など数々のタイトル奪取に貢献。No.8として2007年度、2008年度、2010年度と3度トップリーグの「ベスト15」に輝いている。

フィジカルに秀でて、タックルは献身的で、ボールキャリーも強い──。3拍子の揃ったホラニを日本代表の指揮官ジョン・カーワンHC（ヘッドコーチ）がほっておくはずはなかった。2008年のカザフスタン代表戦で初キャップを獲得し、その後は日本代表に定着。2011年にニュージーランドで開催されたワールドカップのメンバーに選ばれた。

「留学生を代表して、世界で戦える姿を見せたい」

初めてのワールドカップを前に、ホラニは気合いを入れて臨んだ。しかし、No.8で先発した初戦のフランス戦で、まさかの右ひざのじん帯を負傷。憧れの舞台は、たった20分の出場で終わった。

【名将エディーに説得されて決意】

「2011年大会は落ち込む以外、何もなかった......。4年間がんばってきて、初戦の前半でケガをして終わってしまい、何も考えられなかった。（同じ予選プールだった）ニュージーランド代表とも（母国の）トンガ代表とも戦えなくて残念でした」

ホラニは失意のまま帰国する。復帰に向けてリハビリを始めるも、「ケガもしたし、年齢（30歳）も年齢だし、ヘッドコーチも変わる。もう日本代表はない」と思っていた。

しかし、ジャパンの新指揮官となったエディー・ジョーンズHCは、リハビリ中のホラニに何度もコンタクトを取ってきたという。「次のワールドカップまでが、貴方のラグビーキャリアのなかで一番いい人生になる」。名将エディーにそう説得され、心が動いた。

チームメイトからも「戻ってこい」と励まされたホラニは、「もしかして、まだ必要とされているのかな。もう1回、ワールドカップに出場するチャンスがあるのかな」と思うようになり、2012年の秋に代表復帰を果たした。

「エディージャパンの練習は、毎回、死にかけます（笑）」

必死でトレーニングを重ねたホラニは、エディージャパンでもキャップを積み上げていった。そして2015年、33歳で2度目のワールドカップメンバーに選ばれる。

ディフェンスリーダーの役目を担うホラニは、「前回出場したときよりチーム力が伸びた」と自信を持って挑んだ。のちに「ブライトンの奇跡」と呼ばれる南アフリカ戦や、スコットランド戦には出場できなかったものの、3戦目のサモア戦、4戦目のアメリカ戦では8番を背負って先発出場し、ともにチームの勝利に貢献した。

日本は予選プールで3勝を挙げながらも、勝ち点差で決勝トーナメント進出を逃した。ただ、これはワールドカップ史上初めてのことだけに、ホラニは「2019年大会につなげることができた」と、前回と違って充実した心境でワールドカップをあとにした。

【日本とトンガの交流をサポート】

その後、2018-2019シーズンを終え37歳となったホラニは、13年間在籍し続けたワイルドナイツひと筋でブーツを脱いだ。現役引退後はロビー・ディーンズ監督の下でアシスタントコーチに就き、2021年度のトップリーグ、2022年にリーグワン初年度の連覇に寄与した。

「日本でラグビーを始めたので、恩返しできればと思います。（トンガの出身の後輩選手に対しては）日本とトンガの関係を絶たないようにがんばってほしい。そして、日本代表にもトンガ代表にもなってほしい」

優しい性格として知られる愛称「コリーさん」は、ワイルドナイツの若い選手たちにも慕われる存在だ。12月に開幕する2025-26シーズンは、新たに就任した金沢篤HCの右腕として、王座奪還を目指すワイルドナイツを支えていく。