待ってた！ 待ってたーーーッ！【ダイソー × TGC】デザイン大優勝♡「新作アイテム」

トレンドが集結するファッションイベント「TGC（東京ガールズコレクション）」と【ダイソー】がタッグを組んだコラボアイテムに、待望の新作が登場。今回は、@ftn_picsレポーターとも*さんが「TGCとダイソーのコラボ、2025年秋冬の新商品です」と紹介するアイテムの中から、高見えショルダーバッグやファー付きエコバッグなどをご紹介。TGCとのコラボアイテムは、入手困難になることもあるほど人気が高いので、欲しいと思った人は早めにチェックして。

テイスト問わず合わせやすい高見えバッグ

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\330（税込）

高級感のあるレザー調素材が高見えするショルダーバッグ。レポーターとも*さんが「シンプルなデザインが綺麗めからカジュアルまで幅広い服装に合いそうです」とコメントしているように、使い勝手の良さも期待できます。身長やなりたいスタイルに合わせて、ストラップの長さを調整できるのも嬉しいポイント。

手触りも最高！？ ファーポーチ付きエコバッグ

【ダイソー】「チャーム付きエコバッグ」\550（税込）

淡いピンク色のファー風ポーチにエコバッグが入っている、便利で可愛いアイテム。レポーターとも*さんも「ポーチはふわっふわの手触りで気持ちよく、使って汚したくないほど」と、お気に入りの様子。ポーチにカラビナリングが付いているため、手持ちのバッグやベルトループなどにチャーム代わりに付けると、トレンドライクなコーデも楽しめます。

デザインも実用性も優秀なハートチャーム

【ダイソー】「マグネットフック」\220（税込）

シボ感のあるレザー調素材がリュクスなムードを演出。ハートが可愛いアクセントになるチャーム。レポーターとも*さんによると「マグネットが内蔵されているので、挟むだけでメガネや帽子が迷子になるのを防いでくれます」とのこと。見た目だけじゃなく、実用性もしっかり備わった優秀アイテムです。

お出かけの相棒にしたいスマホストラップ

【ダイソー】「差込シート付スマホストラップ」\330（税込）

写真でも伝わるふわふわ感に、一目惚れ買いしそうなスマホストラップ。スマホ落下防止をしながら、秋っぽさもトレンド感アップも狙えるのが魅力。レポーターとも*さんが「付属のカラビナでバッグにつけたり、コーデのワンポイントにしたりと大活躍しそう」とコメントしているように、毎日のお出かけに手放せなくなりそうです。

