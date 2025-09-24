唯一生き残った非常用冷却装置イソコンを停止…吉田所長には伝わらなかった、福島原発1号機の重大な方針転換とは

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

『福島第一原発事故の「真実」検証編』連載第8回

3月11日午後6時25分、非常用冷却装置イソコンが空焚きになることを恐れた福島第一原発1号機当直長は、イソコンの弁を閉じる命令を下す。しかし、この重大な方針転換は、免震棟の円卓にもリーダーの吉田にも伝わらなかった。

事故後の調査から東京電力は「当直と発電班との連絡が的確に実施されなかった可能性が高い」と結論づけ、中央制御室と免震棟の情報共有の「失敗」を認めている。この「失敗」は1号機原子炉メルトダウンにつながり、「危機の連鎖」と発端となることになる。

『なぜガイガーカウンターは振り切れたのか…「全電源喪失で原子炉内の換気機能が失われる」という予想外の盲点があった』より続く。

情報共有の「失敗」

イソコンの稼働状況を目視で確認するチャンスを失ってからおよそ1時間後の午後6時台。中央制御室と免震棟は、イソコンの情報共有を巡って最大の分岐点を迎える。

午後6時18分、イソコン動作確認をあきらめた運転員が戻ってきた中央制御室では、イソコンの弁の状態を示すランプが、うっすらと点灯する。イソコンのランプは緑。動いていないことを示していた。この時点で、当直長はイソコン停止を確信した。当直長は、すぐにイソコンを動かすよう指示し、イソコンは再起動した。

当直長は、免震棟にホットラインでイソコン起動を報告した後、運転員に、外に出て1号機の原子炉建屋の「ブタの鼻」から蒸気が発生するか確認するよう命じた。1号機の原子炉建屋越しでも、蒸気が勢いよく出れば、見えると考えたのである。その報告は、最初は勢いよく出ていた蒸気が、「もくもく」という感じになって見えなくなったというものだった。

当直長は、蒸気の発生が少なくなったのは、イソコンのタンクの冷却水が残りわずかで、空焚きになる恐れがあると考え、午後6時25分、イソコンを再び停止した。

このとき、中央制御室と免震棟の情報伝達は、どうだったのか。

新潟県の技術委員会の調査に対し、当直長は、「閉操作を発電班に連絡したかどうか記憶があいまいだ」と答えている。一方、発電班は、「イソコンを再起動させ、更に手動で停止操作したということは知らなかった」と回答。午後6時25分にイソコンを停止した重要情報は、免震棟の円卓にもリーダーの吉田にも伝わっていなかったのである。

この調査結果から東京電力は「当直からイソコン停止連絡がなされなかった可能性がある」として、「当直と発電班との連絡が的確に実施されなかった可能性が高い」と結論づけ、中央制御室と免震棟の情報共有の「失敗」を認めている。

伝わっていなかった大きな方針転換

イソコンを止めた後、中央制御室は、どうしようとしていたのか。技術委員会の調査に対して、当直長は、「消火ポンプなどによる注水で原子炉を冷却しようと考えていた」と答えている。その言葉を裏付けるように中央制御室は、午後6時30分に防護服とマスクを装備した5人の運転員を原子炉建屋に送り出し、消火用ポンプから原子炉に水を流す一本道を作る作業に乗り出している。しかし、この大きな方針転換も免震棟には伝わっていない。

運転員たちは原子炉建屋で作業をしている午後8時すぎに、原子炉圧力計をみて(※)69気圧（※原子炉圧力の単位はゲージ圧。これ以降の原子炉圧力もゲージ圧）と確認する。消火用ポンプの圧力は7気圧程度。水を原子炉に入れるには、原子炉圧力を大幅に減圧する必要がある。

ところが、原子炉を減圧させる弁を開くためには、120ボルトの電圧が必要だった。電源喪失の中で、120ボルトの電圧を確保するのは至難の業で、少なくとも免震棟の復旧班の全面的な支援が不可欠だった。

しかし、免震棟は、中央制御室が消火用ポンプによる原子炉冷却に向けて作業していることを知らなかったのである。結局、当直長は、消火用ポンプによる注水を見合わせる。

この後、当直長らは、マニュアルからイソコンは冷却水の補給がなくても10時間程度は動くという記述を見つけ、方針を再び転換し、午後9時30分にイソコンを再起動させるのである。全電源喪失から6時間。イソコンを巡る対応は、その場その場で方針が大きく変わり、迷走していたと言わざるを得ない。

『「SOSが来ていれば、人を手配するなり何らかの手を打った」吉田昌郎・福島第一原発所長が聞き取り調査で漏らした悔恨と反省』へ続く。

＊本記事の抜粋元・NHKメルトダウン取材班『福島第一原発事故の「真実」 検証編』では、福島第一原発事故を13年にわたって追い続けてきた取材班による科学技術的な視点からの圧巻の調査報道が収録されています。ぜひお買い求めください。

＊検証篇と併せて、事故の進展を時系列で追った『ドキュメント篇』も刊行されています。吉田昌郎・福島第一原発所長以下、東京電力の作業員たちが制御不能になった原発が引き起こす「想定外の事態」に翻弄されていく様子が、関係者の貴重な証言ともに、克明に描写されています。

【つづきを読む】「SOSが来ていれば、人を手配するなり何らかの手を打った」吉田昌郎・福島第一原発所長が聞き取り調査で漏らした悔恨と反省