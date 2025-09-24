拘禁8日目で「両手足の感覚」が消えた…無実の罪で逮捕されたイラン人女性の身に起こった”異変”

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

『白い拷問』連載第8回

体が麻痺

拘禁されて8日目のことだった。長い尋問のあとで独房に戻された。両手の感覚がなかった。足もそうなりかけていて、動かせなかった。これ以上ひどくなる前に看守に言ったほうが良いと思い、看守が来たので私はちょっと具合がおかしいと説明した。彼は立ち去り、それから戻ってきて、「チャドルを被れ、病院に行くぞ」と言った。

4番棟には、4つのベッドと心電計、医療器具などを備えた部屋が1室ある。囚人の具合が悪くなったり、何か起きたりしたときには、そこに連れて行かれて医師が診察する。私は立ち上がり、チャドルを被って歩き出した。まだ廊下を数歩も進んでいなかったと思う。どうなったのか自分でも分からないが、床にばったり倒れ込んでいた。

少し目眩がして体が重かったが意識はあった。両脚に力が入らず、全く動かせなくなった。体が麻痺したかのようだった。口のなかで舌がもつれている。話もできない。声が途中で出なくなって、言っていることが意味をなさなかった。

私の倒れた場所の目の前の独房から、叫び声があがった。囚人はドアの隙間から何時間でも廊下を眺めているのだが、おそらくこの時もそうしていた誰かが、倒れた私を見たのだろう。3人の男がやって来て、毛布を床に広げ、私の手と足をつかんでその上に乗せると、毛布を持ち上げて209棟の医務室に連れて行った。私は心電図をとられ、何かの注射を打たれた。

「鎖を持ってこい」

その夜から、同じことが起きるたびに私は注射をされたが、体調は日に日に悪くなる一方だった。医師が看守に、私に毎晩飲ませろという薬を処方した。看守はコップ1杯の水とともに、その薬を寄こすようになった。あるとき、尋問に向かう階段を下っている最中に倒れ、一番下の段まで背中で滑り落ちたことがあった。

尋問官は規定どおり私の前にいたのだが、支えてはくれなかった。なんとか起き上がろうともがいた。体の下から足を引っぱり出そうとしたが、足から骨や神経がなくなってしまったようだった。

おそろしい状況だった。自分がこんな風になってしまって、ひどく怖くなった。私は死ぬことや病気になることは怖くなかった。だがあの沈黙の、打ち捨てられた独房で、説明のできない事態が自分の体に起きていることが怖かった。また男が何人かやって来て、毛布を広げ、私を乗せると医務室に連れて行った。

医師が注射をしなければならないと言ったので、私は抵抗して拒んだ。起き上がりたかったができず、無理に動こうとしてベッドから落ちてしまった。ベッドの脚につかまって立ち上がろうとした。すると医師がいきなり私の手首を強くつかんで、タイルの床に仰向けに押さえつけた。手首が床に思い切り叩きつけられ、痛かった。私は叫びだした。

「鎖を持ってこい」と医師が言った。「こいつの手と足をベッドの脚に縛りつけるんだ」。彼は女性看護師に注射をしろと命令した。力ではかなわず、私は床でピクリとも動けず、されるがままになっていた。廊下の反対側には男性房があったので、私が叫んでいる間、彼らは医務室のドアを閉めた。

翻訳：星 薫子

