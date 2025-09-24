真冬の駅前に「ネグリジェ姿」で…「認知症」を患っている母が引き起こす「数々の苦難」

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第68回

いないはずの孫が見えてしまう母

「親を介護施設に入れるなんて信じられない、と思ってた。母がおかしくなるまでは」

そう語るのはミュンヘンに住むアンナさん。アンナさんは「15年以上前のことだけれど」と前置きして、母親の介護のことを振り返ってくれました。

アンナさんの母親は一人暮らしでしたが、ミュンヘンの下町風の地域に長年住み、近所付き合いもありました。我慢強い性格で、敗血症と骨粗鬆症を患っても「ちょっとしたこと」だと我慢しがちだったといいます。

70代に入ると歩くスピードは遅くなり、家事の効率も落ちました。しかしそれなりに元気だったため、アンナさんは安心していました。

ところがアンナさんが幼い子どもたちを連れて、泊まりがけでキャンプに出かけた日のこと。自然の中で楽しんでいる最中に、携帯電話に母親から着信がありました。

「アンナ、悪いけど、子どもたちを迎えに来てくれる？ 私はもうそろそろ寝たいの」

子どもたちはアンナさんとキャンプ中ですから、母親と一緒にいるはずがありません。

「大丈夫よ。迎えに行くから、お母さんは横になっていて」

予定より早くキャンプを切り上げ、母親のマンションのリビングに入ると、テーブルには子どもたちの写真が置かれていたといいます。つまり母親は孫の「写真」を見て、「今孫たちがリビングにいる」と勘違いしてしまったのでした。

楽しい記憶もすぐに忘れてしまう

アンナさんは「とうとう来たか……」と思ったといいます。アンナさんの祖母もかつて認知症を発症し「いずれ、母親も？」という不安は常にあったからです。

母親は「普通でいる日」もありましたが、「ちょっとおかしい日」が増えていきました。

たとえば、アンナさんと子どもたち、そして母親の4人でカフェに出かけた時のこと。夜になってから「今日カフェで食べたサクランボケーキ（Kirschtorte）はおいしかったね！」とアンナさんが言うと、母親は「食べていないわ」と主張します。何か楽しいことがあってもすぐに忘れてしまうようでした。

母親はまた、アンナさんに電話をかけてきては「家のソファに子どもが20人もいるの！ 騒がしくて眠れない」と話すなど、心配なことばかりでした。

「冷え込みが厳しい冬の夜、ネグリジェ姿のまま市電の駅にいたこともあったわ。何十年も前、自分が子どもだった頃に住んでいた故郷の街に行こうとしていたらしいの。その時は『様子がおかしい』と気づいた男子大学生がいて、母を家まで送ってくれたの。母の家から電話があって、それが知らない男性の声だった時はびっくりしたけど、たまたま親切な人にあたって本当にラッキーだった。世の中には悪い人もいるから、路上で会った人を家にあげるなんて危ないもの。このまま一人暮らしさせておくと、そのうち火事になるんじゃないか、と心配になった」

