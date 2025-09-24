なぜ「玉砕の光景」は写されなかったのか…最前線の島々には従軍記者の派遣が認められなかった実態

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

新刊『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、50点以上の秘蔵写真から兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉の実態に迫る。

写されなかった玉砕の光景

毎日戦中写真には、太平洋戦争期におけるガダルカナル、ニューギニア、サイパン、レイテ島、ルソン島、アッツ島、沖縄といった、いわゆる玉砕の地となった各島嶼の写真も含まれている。

しかしながら、そこに収められているのは、いずれも玉砕前の比較的平穏な島の風景や、日本軍将兵の非戦闘時の様子を伝えるものである。軍の壊滅を伴う戦闘の苛烈な実態や、玉砕に至る悲劇的光景、ましてや飢餓に苦しむ姿などは、一切写真に残されていない。

いうまでもなく、そうした写真は軍の検閲により「不許可」とされる対象であった。また、そもそも玉砕の可能性があるような最前線の島々には、従軍記者の派遣自体が軍によって認められなかったのである。結果として、毎日戦中写真においては、激戦地における実際の戦闘や、玉砕後の島の状況を視覚的に捉えたものは存在しない。

毎日戦中写真が、戦時下の日本における貴重なビジュアル・アーカイブであることに疑いはない。とはいえ、その収録内容においては、戦争がもたらす本質的かつ深甚な悲劇の様相は、ほとんど表現されていない。

このことにより、戦時下における検閲制度は、戦争の実相を巧妙に覆い隠すメディア戦略であり、世論を誘導・操作する手段として機能していたと指摘できる。新聞社も、そうした制度を意識して対応した。それでも、拡大する戦域を目の当たりにして、一部の特派員は同床異夢の思いを抱いて、行動したと思われる。

