◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日午前１０時４０分開始予定）、敵地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。投げては今季２勝目、打ってはリーグトップに浮上する自己最多タイ５４号に期待がかかる。ドジャースの４年連続となる地区優勝のマジックは「３」となっている。最短であす２４日（同２５日）に優勝が決まる。

９試合連続安打、今季最長の２６試合連続出塁と好調を維持し、直近６試合で４本塁打を放っている大谷。前日２２日（同２３日）終了時点で本塁打王争いは、フィリーズのシュワバーと５３発でトップに並んでいる。この試合を含めて、レギュラーシーズンは残り６試合。９９打点で２年連続１００打点にも大手をかけており、３年連続の本塁打王へ、アーチを量産していきたいところだ。

投手としては前回登板の１６日（同１７日）の本拠地・ジャイアンツ戦で５回無安打無失点と好投。中６日で迎えるこの日のマウンドが、レギュラーシーズンでは今季最終登板となる見込みだ。ここまで１３登板で１勝１敗、防御率３・２９。３０日（同１０月１日）からはポストシーズンもスタートするとあって、メジャー通算１００試合目の登板で、弾みをつける投球を見せたいところだ。ダイヤモンドバックス戦は、エンゼルス時代の２１年以来４年ぶりの登板となる。

ダイヤモンドバックスの先発は、ブランドン・ファット投手（２６）。今季は３１試合に登板して自己最多１３勝（８敗）を挙げている右腕だ。大谷は過去１５打数４安打の打率２割６分７厘だが、今年５月１９日にドジャースタジアムで対戦した際にはスイーパーを捉えて左翼へ本塁打も放っている。

この試合を含めて今季のレギュラーシーズンは残り６試合。大谷は前日２２日（同２３日）終了時点でチーム１５６試合中、チーム最多１５３試合に出場。５３本塁打（リーグ１位タイ）、９９打点（同５位）、打率２割８分３厘（同９位）、１９盗塁（同１８位タイ）、１４１得点（同１位）、出塁率・３９５（同２位）、長打率・６２０（同１位）、ＯＰＳ１・０１５（同１位）をマークしている。