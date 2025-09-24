◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）

ベテラン・中野達哉記者が新企画「超ブル診断」データ編であぶり出したのは…。

サトノレーヴが勝ち切るとなるとデータの壁が立ちはだかる。Ｇ１昇格後に海外遠征明けだった日本調教馬は８頭で【０２０６】。また、前年１番人気馬の出走は１３度あって【０３２８】。連覇を狙った世界のタイキシャトル（９８年３着）、香港の英雄サイレントウィットネス（０６年４着）は連対圏から外れている。

データから狙いたいのはジューンブレア。無論、３戦３勝の中山巧者であることも推し材料だが、近年のスプリンターズＳのトレンドは栗東所属の外国産馬。過去１０年では【１２１１０】ではあるが、２２年Ｖのジャンダルムをはじめ、１９年以降の６年中４度で馬券対象になっている。

また、前走のＣＢＣ賞での２着がものをいう。４歳牝馬が芝１２００メートルのハンデ重賞に５５・５キロ以上を背負って馬券対象になった馬がこれまで５頭いたが、いずれもが同年のスプリンターズＳで３着以内。０８年スリープレスナイト、２３年ママコチャはＧ１制覇を成し遂げている。“酷量”をはね返しての牡馬相手の好走は地力強化の証明。海外遠征帰りよりも勢いに乗る外国産牝馬を狙うのが的中への道か。