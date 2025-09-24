”5つ星を超える”ホテルに”ミシュラン3つ星”レストランがずらり…ニセコを凌駕する世界の「最高級スキーリゾート」

今や世界的なスキーリゾート地となった北海道ニセコ。

世界中の富裕層スキーヤー・スノーボーダーを惹き付ける魅力は一体何なのか。なぜ観光・レジャー産業が大打撃を受けたコロナ禍下でも、ニセコだけが投資・開発され続けたのか…。そこには「客数より収益、消費より投資」が回す、新しい経済の姿があった。

国内外リゾート・富裕層ビジネス・地方創生にまで精通した著者が、ニセコの今と未来を徹底解説。2020年刊行『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』を一部抜粋・再編集してお届けする。

超高級スキーリゾート「クーシュベル」

クーシュベルは、アルプス山脈のトロワバレーと呼ばれる世界最大級の広大なリゾートエリアを形成している。クーシュベルとはいくつかの集落の総称であり、1992年のアルベールビル冬季五輪のスキージャンプ会場となった「クーシュベル1300」や「クーシュベル1550」「クーシュベル1650」「クーシュベル1850」がある。

クーシュベル飛行場は、山間部にあり世界でも着陸が難しい空港の一つとされるが、スキーシーズンは、世界各国の富裕層を乗せたプライベートジェットやヘリコプターで賑わう。街の中心部には、ルイ・ヴィトン、エルメス、シャネル、ブルガリ、モンクレールなどのブランド店やギャラリーが並び、ミシュランの星を持つレストランも多くある。

クーシュベルの「パラス」

実は、クーシュベルには、いわゆる5つ星ホテルを超える最高級ホテルの「パラス」も存在している。パラスは2009年からフランス政府が公式に認めた称号で、5つ星ホテルを超える最高級ホテルを意味する。パラスの基準は、5つ星ホテルの格付け基準に準拠したもので、バイリンガル・スタッフ、スパ施設、コンシェルジュサービスなどが条件となっている。パラス自体、フランス国内で31施設しかないが、クーシュベルには、2019年にHôtel Barrière Les NeigesとL’Apogéeの2軒が新たに加わり、なんと5軒もあるのだ。

また、フランスで唯一2つの3つ星レストランを持つヤニック・アレノシェフは、現代フランス料理を変えたといわれるモダンフレンチの巨匠だ。彼は、パリの「バヴィヨン・ルドワイヤン」に加え、クーシュベルにあるパラスの一つCheval Blancにオープンした「ル・1947・オー・シュヴァル・ブラン」でもミシュラン3つ星を獲得している。

ニセコにルイ・ヴィトンはできるのか

参考までに、日本国内にはルイ・ヴィトンは56店舗あり、うち直営店は13店舗ある。北海道には、札幌の丸井今井札幌店の1店舗しかない。リゾート地でもある那覇には直営店があるので、この先、ニセコに直営店舗ができても不思議ではないだろう。

ちなみに、ルイ・ヴィトンの本店はフランスのパリにある。高級スキーリゾートにも店舗を展開しており、欧州では、フランスのクーシュベル1850、スイスのサンモリッツ、グシュタード、クラン＝モンタナ、北米では、米国コロラド州のアスペンにも店舗がある。

ルイ・ヴィトンの店舗がニセコにできるときこそ、名実ともにニセコは、世界最高級のスキーリゾートとして認知されたといえるのかもしれない。

