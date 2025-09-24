お笑いコンビ「とんねるず」石橋貴明の長女で、女優の石橋穂乃香がフランス滞在での姿をアップした。

２４日までにインスタグラムで「今回のフランスはご縁あってブルゴーニュ地方のサヴィニ＝レ＝ボーヌ村に初めて訪問 絶対にまた戻って来たい、と思う場所でした」と報告。

「あんなに美味しいワインを毎日たらふく飲めたのは本当に贅沢（ぜいたく）で本当に幸せでだった…（美味しいご飯も毎日いただいて、食べすぎてお腹痛くなったほど）」と満喫。「ボーヌでお世話になった方々、この場を借りて、心からの感謝をお伝えします」と伝えた。

ワインを飲む姿や子どもとの２ショット、映画の１シーンのような移動中のショットをアップ。堺正章で女優の堺小春らが「いいね！」した。

７月に３６歳になった穂乃香は、父の貴明と最初の妻との娘。２００７年から雑誌モデルやＣＭに出演し、０９年公開の映画「はりまや橋」で女優デビュー。２１年に自身の誕生日である７月３１日に結婚し、２２年５月に第１子出産を報告。２１年の母の日には「私のバブリーマミーも見てください」と母の写真を公開して「超美人」と話題になった。