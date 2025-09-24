FC今治がホームスタジアムの増席計画を発表

J2・FC今治は9月23日、アシックス里山スタジアムの増設工事を行うと発表した。

今回の工事では南北ゴール裏を中心に約3500席の増席を計画。全体で、現在の約5300人から約1.6倍となる約8900人を収容する計画となる。

アシックス里山スタジアムは、2023年1月に竣工。これまでの運用実績を踏まえ、スタンドの増席に加え、より競技、観戦に適した改修もあわせて検討していく。

工期は、今シーズン終了後に着工し、2026年8月頃の竣工を予定。2026年2月から6月に開催される「特別大会」期間と工期が重なるが、ピッチおよび観客席への影響を最小限に抑えることで、同期間もホームゲームでの開催を予定している。

クラブは改めて「アシックス里山スタジアムは、時代やニーズに合わせて変化し続ける『成長するスタジアム』です。今回の増席もその一環として、地域の皆さまにとって、まちのシンボルとして、何世代にもわたって愛され、365日賑わうスタジアムを目指してまいります」とスタジアムの理念を示した。

クラブは公式Xでイメージ図を公開。SNS上では「リアルサカつくですね」「1/3を一気に増やせる運営好き」「クラブと共に成長するスタジアム、いいね」「過程を生で見れてめちゃくちゃ嬉しい」「ポジティブな進化」「ついに増設きたーーー」「このフットワークの軽快さがすごい」「ロマンあるね」と、多くの期待と喜びの声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）