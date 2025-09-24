【突然のアナフィラキシー】そのときどうする？　緊急時の対応を詳細解説！

近年、アレルギー全体の患者数が増えています。それとともに、食物アレルギーとアナフィラキシーも大きく増えています。

食物アレルギーの基礎知識から、アナフィラキシーへの緊急対応まで徹底解説した『新版 食物アレルギーのすべてがわかる本』より、抜粋してお届けします。

アナフィラキシー対応

アナフィラキシーは食物アレルギーのもっとも重い症状で、一刻も早い手当てが必要となります。

アナフィラキシーが起こってもあわてないように、誤食したときなどの対応を医師とあらかじめ相談しておき、対応の仕方を書面でもらっておきましょう。

症状が起こったら安静にして、下記のような症状が現れたらアドレナリンの自己注射薬（エピペンⓇ） を使い、すぐに救急車を呼んでください。

■一刻を争う状態

アナフィラキシーは突然起こります。複数のアレルギー症状が同時に起こり、どんどん悪化していきます。危険な状態ですから、すぐに手当てが必要です。

・顔色が悪くなる

・息苦しそう

・ぐったりして意識がない

・くり返す嘔吐

・胸苦しい

・たえがたい腹痛

・声がかすれる

■緊急時の対応

アナフィラキシーに気づいたら、安静にして、なるべく早く緊急用のエピペンⓇを使います。

症状の重さによって薬物を使い分ける

アレルギーの症状は軽いものから命の危険をともなうものまでさまざまです。アレルギーを根本的に治す薬がない現状では、症状の重さに合わせた薬物療法をおこなっていきます。

食物アレルギーの場合、日常的に使う薬はありません。アレルギー症状が起きたとき、症状の重さに応じた薬を使用します。

軽症から中等症までは、抗ヒスタミン薬を飲み、それでも治まらないときはステロイドで症状を抑えます。呼吸器症状の抑制には気管支拡張薬を使いますが、効果がないようならアドレナリンの自己注射薬（エピペンⓇ ）を使用します。

■薬物の使い方

症状の重さを３段階に分け、それぞれに合った薬物を使います。軽症から中等症では飲み薬や吸入薬、重症ではエピペンⓇを使います。

■食物アレルギーの症状に使う薬物

出現した症状に合わせて、薬物を使います。抗ヒスタミン薬とステロイドは、体重によって用量が異なります。

・アナフィラキシー用のアドレナリン点鼻薬

緊急の治療薬として鼻にアドレナリンをスプレーする自己投与薬がアメリカで承認・発売されています（日本は未発売）。注射に抵抗感がある人も使え、持ち運びも容易です。

■エピペンⓇの使い方

症状が現れたら、早めにエピペンⓇを使います。

