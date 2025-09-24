和歌に出てくる「雲」は「◯◯」を表現している？千年の時を超えていまに伝わる、うつくしい日本語の世界

幾千年の時を超えて、あなたと恋をしている奇跡──小池昌代さんによる最新小説『Cloud on the 空き家』が話題を呼んでいます。『群像』2025年10月号より、たらればさんによる書評「「雲」の狭間をたゆたうための翼」を特別にお届けします。

「雲」の狭間をたゆたうための翼

すごく不思議な読書体験でした。本書『Cloud on the 空き家』は、和歌的幻想と現代詩情を織り交ぜ、日本的幻想文学というカテゴリーを悠々と泳いでいる作品といえます。「空き家」の話を軸に、夢の話から始まって、ところどころに古典的な和歌（特に西行）の独特な、小池昌代流の解釈が挟まり、最終的に「夢」としか思えない展開が広がってふっと終わる、小説というより詩の朗読を聞いているような作品でした。

日常を見つめる視界の端がぐいっと歪むような、知り合いと会話していたら突然まったく意味のとれない話が展開されて「え、これ分からないの自分だけ……？」と戸惑うような、そんな感覚。

登場する和歌や歌人（俊成、定家、式子内親王、そして西行など）、あるいは登場人物名が「河原」や「融」だという（光源氏のモデルとされる源融＝河原左大臣を意識した名づけによる）『源氏物語』へのオマージュがちりばめられていて、いちいち「これは…何かの比喩……か……？」と気になりつつも、読んでいる途中で「この作品は、そういう味わいかたをするのではなく、たゆたゆと揺られながらフレーズに身を任せて読み進めていったほうが楽しいぞ」と思うようになってから、一気に面白く、読む速度も加速して楽しめました。

主人公の小川わか子は、「河原」が所有する空き家を管理してほしいと頼まれ、荒廃した屋敷を掃除しながら過去と異界の狭間に漂う記憶（？）の声を聴き、奇妙な来訪者と相対します。ある日、河原の甥である大学院生の「融」と出会い、謎の老人が訪ねてきて、そこで不思議な女性が登場して踊り出したら空き家が燃えだしたり、足首を骨折した融は突如百足になったり……と、こうして書くと何がなんだかわからないのですが、ところどころに出てくる和歌と独特の解釈、不思議な情景描写の連鎖にぐいぐい読まされて、後半になるほど読むスピードが上がっていくという、なんとも幻想的な読後感でした。

本作は、現実と夢の〈あわい〉を揺らがせることで、生と死、生者と亡者の境界を詩的に再構築する作品だといえます。「河原」や「融」や「空き家」は実在するのでしょうか。そしてここでいう「実在」とはなんなのでしょう。

「和歌の独特な解釈」は、たとえば第3章「もの言う馬」に、「夕暮はいづれの雲のなごりとて 花橘に風の吹くらん」（『新古今和歌集』247）という藤原定家の歌が載っています。

この歌の「雲のなごり」とは、誰かが火葬された際に火葬場から出る煙を「雲」に喩えていて、現代語訳すると「夕暮れ時に花橘の香りのする風が吹いてきた、この風はいったい誰の（葬儀の煙の）雲の名残りなのだろうか」となるのですが、作中では河原とわか子が以下のように解説します。

「使われているのは簡単な単語ですよ、夕暮、雲、なごり、花橘、風。ところがその、ばらばらな単語同士が絶妙につながって、心の屈折を表現してる。そして一首は頭から、一気にざあっと流れて、できあがっているわ」

「流れといっても、サラサラじゃありませんね。少し粘り気がある」

「それが日本の歌ね。日本語の性格よ。助詞が流れの淀みを作り、粘着力を高めている」

「千年前の人が見ていた雲と、現代のわたしたちが見ている雲は、同じでしょうか、違うのでしょうか。わたしたちの知る雲は、とても西洋的なものです」

ここが本作の核心にあたる会話だと勝手に解釈しています。空に浮かぶ「雲」は死者の名残りであり、その雲の名残りとしての「風」が、花橘の香りを連れてくる。そうした場面を、わたしたちは「少し粘り気のある歌」で味わう。

本書に通底しているテーマは「寂寥」と「死」で、その摑みどころのない喪失感を主題にしているのでしょう。

もう一点、どうしても言及しておきたい会話があります。それは「詠み人知らず」について。

「詠み人知らずの歌を見ると、それだけたくさんの人の口にのぼったのだなと、歌の運命を慈しみたくなりますね。歌の一番の栄光は、やはり誰かが口ずさむ、そのときでしょう」

そうわか子が言うと、融もうなずいて、

「歌はいい読み手に遭遇すると、作者を離れてその人に憑依します。作者のほうも手綱を離し、早々に消えるのがいいのです。そうしないと、歌は翼を持てません。作者が消えないでさらに栄誉を求めるというのは、この世の醜悪なならいでしょう。人事が絡むと詩歌が汚れます」

この場面を読みながら、ずっと小野小町のことを考えていました。小野小町という歌人は、本名も、素性も、親も子も兄弟姉妹も、誰に仕えてどんな人生だったかも、生まれも育ちも死に場所も、ほとんどまったく分かっていません。

ただ彼女の詠んだ「歌」が残っているだけ（厳密に言うと「日本史を代表する美女だった」などの伝承は残っていますが、そうした伝承も彼女の歌から派生したものだと考えられています）。

随筆家の白洲正子はこの、作者の面影が消え去ってただ作品のみによって存在する状況を、「歌人にとってこれ程名誉なことはないだろう」と書いています（『古典の細道』）。

美形だったから、女だったから、名家の生まれだったから、有名だったから、早死にしたから（≒長生きしたから）、時代がよかったから、時の権力者に評価されたから、そうした一切合切の「作者の影」が消え去って、ただ透き通った「詠んだ歌」だけで存在し、評価されること。それが「歌に翼を与える」と。

日本の和歌史を振り返るうえでとても興味深い考察と指摘でした。

生と死の〈あわい〉にたゆたう文章を和歌とともに存分に味わうために、読み手の心にも「翼」が欲しいと、実感しながら楽しめる作品です。

