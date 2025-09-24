「私ばっかり大変！」ワンオペ育児でモヤモヤを抱える夫婦が知っておきたいお金の優先順位

国内外のいろいろな家族への取材から、「実用的なヒント」をギュギュッと詰めた、ワンオペ育児本の決定版『ワンオペ育児モヤモヤ脱出ガイド 「つかれない家族」になるための31のヒント』より、ワンオペ育児の簡単ヒントをご紹介！

どうにもならない大きな問題にモヤモヤ

育児をしていると、本人や家庭の努力だけでは解決できない壁がドドンと立ちはだかることがあります。「モヤモヤするけど、問題が大きすぎて複雑すぎて、個人では太刀打ちできないよ！」といった感じです。そういった問題を解決するには、他の人とチームを組んで改革を起こしたり（たとえばＰＴＡ改革）、議員さんに声を届けたり、地道な努力と労力がかなり必要になります。考えただけで気が遠くなりますが、変えるために大事なアクションであることも確かです。

そして、「育児と社会」を考えるとき、参考になるのは海外の情報。もちろん、海外でうまくいっているやり方が日本にも合うとは限らないのですが、知らなければ、そのよしあしを検討することもできません。苦しい状況も「当たり前だから」と飲み込むことになってしまいます。そもそも、子育てでバタバタしたり、悩んだり、育児中にパートナーとモメたりは、日本に限ったことじゃないのです。だからこそ私は、海外ではどう対処しているのかにとても興味があるのです。

ところで、つい忘れがちなのは、日本にも世界トップレベルの制度やシステムがあり（たとえば育休制度とか）、いろんな可能性があるということです。なので、ここでは、「家族が幸せになる働き方」「育児の負担を減らす暮らし方」を、国内外の家族のエピソードから考えていこうと思います。

お金の優先順位を見直そう

何にお金をかけるかは人それぞれですが、育児がとても大変なときには、つかれを減らすための出費も、有効なお金の使い道といえそうです。

妻のAさんいわく「給料は低いよ〜。だから、うちは車も持ってないしそのほかの出費はギリギリまで抑えている」。

それでも家事代行を利用しているのは、スペインでは家事の外注がそれくらい一般的だからなのでしょう。そして何より大きいのは、何にお金を使うかの優先順位が日本とは違うということではないかと思いました。

家事代行のような「つかれを減らすための出費」「自分の時間を作るための出費」は、日本だと「贅沢」と位置づけられ、いちばんあとまわしにされがちですが、スペインでは「生活に必要な出費」と位置づけられていることが多いように私には思えたのです。この文化の違いをとても興味深く感じました。

とはいえ日本でも、以前よりはだいぶ外注に対するハードルは下がってきました。でも、やはり「本当に生活がギリギリだから外注なんてムリ!」という家庭も多いと思います。ただその場合でも、「どうしようもないピンチのときは外注にも頼る」という選択肢をせめて持ってほしいのです。

以前、掃除のサービスを頼んでみて驚いたのは、プロの掃除した部屋は、ただ部屋が綺麗になるだけではなく、心を穏やかにさせる効果があるということでした（またいつか頼むのが夢です笑）。つまり、家庭の平和は、お金の使い方で作られることもあるのです。

