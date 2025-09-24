「現役後は大丈夫？と聞かれたくなかった」引退後1年半で《年商200億企業の経営陣》に…元サッカー日本代表の「独自の経営哲学」

2010年南ア、14年ブラジル、18年ロシアのW杯で主将を務めた長谷部誠は現在フランクフルトU-21と日本代表コーチとして歩み始めた。一方で岡崎慎司は独6部監督、柿谷曜一朗は“サッカー文化人”に転身するなど、元代表の道は多様だ。

その筆頭と言えるのが、2023年12月に16年間のプロ生活に終止符を打ち、実業家の道を邁進している大津祐樹である。

こだわり抜いた内装やサービス

コミットグループ入りした板垣亮は大津より1つ上の36歳。2019年12月にcielo8を創業し、コロナ禍真っ只中の2020年7月にnouをオープン。フレンチビストロとして人気を博した。隣接地に2022年11月にオープンしたiroのほうは温かみのある和食をテーマに徐々に浸透。今回のkisoは高級食材を使った和食を提供するに至ったという。

「キャビアやトリュフ、フォアグラといった高級食材をどれだけ手をかけて仕立てるかということにこだわっていて、お値段も含めて高級路線を取っています。顧客単価も目黒区の2店舗が1万8000円程度に対し、こちらは約2万8000円。1万円ほど高いんです。

その分、内装やサービスにこだわっていますし、料理に関わる人材も精鋭を揃えています。座席数は22席あるのですが、本当に丁寧な仕込みをしているので、スタッフ数も相当数が必要になります。高級レストランでも座席数が少ないのにスタッフが30人いるところもありますけど、僕らもそのくらいの質を提供しているという自負があります」と板垣は目を輝かせる。

全員が「ウイン・ウインに」飲食業界の常識を変える挑戦

飲食業は一見、華やかに見えるが、利益率は決して高いとは言えない業種だ。店主が調理から経営まで1人で切り盛りしないと成り立たず、長時間労働が当たり前になっているケースもある。

板垣はそういった旧態依然とした環境を改革したいと考えて起業し、チームで仕事を円滑に回しながら全員がウイン・ウインになるスタイルを目指している。それは自分の目指すところと一致すると、大津が続ける。

「もともとサッカー選手で、人材事業や時計事業を手掛けるようになった人間が、飲食業に参入するというのは畑違いのように思われるかもしれません。

でも、飲食を手掛けるというのはもともとの事業計画に入っていたこと。『今年勝負したい』という見通しの中で決断しましたし、全部がつながっているという意識で取り組んでいます。グループで複数の仕事を進めることによって、お互いを補佐できますし、それぞれの動きを取り入れながら、全体で成長することも可能になる。僕はそう考えています。

物事を同時並行で走らせるというのは、サッカー選手時代からやっていたことでもあります。僕はマリノス時代の2019年にASSISTを起業しましたし、練習後の空いた時間をビジネスに充てていただけ。当時から『現役が終わった後は大丈夫？』とよく聞かれていましたけど、僕はそう言われるのが嫌だった。『アスリートの価値をもっと高めないといけない』と痛感し、ここまでやってきました。

今は多忙なので、正直言うと、『自分が2人ほしい』と思うことはありますが（笑）、コミットグループ全体で力を合わせて成長していきたいと思っています」

一番のポリシーは「人を大切にする」

今年からビジネスパートナーになった板垣も「テレビで見ていた日本代表の大津さんって、実は双子なのかと思った」と冗談交じりに言う。

「実際にお会いして話をしていくとサッカー選手だったと思えないほど経営者でありビジネスマンだなと。自分も経営者なので話の内容も理解しあえるところがありますし、人柄も優しく、気遣いを欠かさない人。本当に僕らを大切にしてくれますね」とも語り、そういう大津となら一緒に組んで成功できると確信している様子だ。

「僕自身、『人を大切にする』というのが一番のポリシーで、それをビジネスに落とし込んでいるのは確かです。小学校時代も通知表の備考欄に書かれている『思いやりがある』という項目に印がついていないと、両親にすごく怒られましたからね（笑）。

長期的な視点で物事を見た時に、誰もが喜ぶスキームになっていないと継続性は生まれない。5年10年、さらに長期的なスパンで満足度が高まっていかないと、どんなビジネスも成功しないと思うんです。

亮君と組んだ飲食店に関しても、4店目以降の出店を考えていきますし、銀座など最高峰エリアも視野に入れています。銀座にはコミットの店舗もありますし、お客さんの行き来も生みやすい。すでにASSISTやコミットの関係で気に入ってリピーターになってくれている人も出始めています。本当にお店のクオリティ、料理のクオリティがとても高いので、沢山の人が喜んでもらえるようなお店にしていきたいです」

大津の意欲は高まる一方だ。今後はさらなる異業種参入も目指していくという。コミットグループの年商は足元で200億円を突破する見込みで、今後もさらに数字を伸ばしていきそうな気配を見せている。

コミットグループを大きく成長させている大津祐樹がサッカー選手時代をはるかに超える実績を残す日も近そうだ。（文中敬称略）

