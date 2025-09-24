対中強硬派の石平氏を「泳がせた」後に制裁。中国の日本分断工作に騙されるな

2025年9月8日、中国外務省は日本維新の会所属の石平参議院議員に対し、制裁措置を発表した。内容は中国国内の財産凍結とビザ発給停止である。理由として中国側は、石平氏が台湾・歴史認識・香港情勢に関して「誤った言論を長期間ばらまいた」こと、さらに靖国神社参拝を挙げた。

石平氏は中国出身で日本に帰化し（2007年）、論壇で長年にわたり対中批判を展開してきた。しかし、中国当局による公式制裁は今回が初めてであった。制裁を受けた石平氏は「正しい政治活動をしてきた証しであり、むしろ光栄だ」と応じた。一方、日本政府や所属政党代表は「国民の代表たる議員の言論を理由にする一方的措置は断じて受け入れられない」などと抗議した。

本稿では、この事案を手がかりに、中国が海外で展開してきた情報工作や認知戦のパターンを整理し、日本がどのように備えるべきかを考えたい。

中国を標的にすれば必ず代償を払わせる

中国外務省は今回の石平議員への制裁について、「反外国制裁法」に基づく措置だと説明した。この法律は西側諸国が新疆ウイグルや香港問題を理由に中国政府高官や関連企業へ制裁を科してきたことへの対抗措置として2021年6月に施行された。

同法は、指定対象に対し、（１）入国禁止やビザ発給停止・取消、（２）中国国内に所有する動産・不動産や銀行預金、有価証券などの財産の差押え・凍結、（３）中国国内での取引や協力・提携など活動の禁止または制限、（４）その他必要な制限措置を認める。これには輸出入活動の禁止・制限、データや個人情報提供の制限、滞在資格・居留許可の取消や制約、さらには政府調達や入札業務からの排除などが含まれることがある。さらに中国国内の法人・個人にもその履行が義務づけられ、違反すれば処罰が科される。

こうした枠組みは、実務的な「対抗手段」であると同時に、国内外に向けた強烈なメッセージでもある。すなわち「中国を標的にすれば必ず代償を払わせる」という威嚇の法制化であり、外交ツールとしての性格が色濃い。今回の制裁も、この「報復法」の延長線上に位置づけられる。

民主化運動に偽装した工作員を潜り込ませて

中国は1980年代末以降、国外から体制が揺るがされることに強い恐怖を抱いてきた。とりわけ1989年の天安門事件は、西側の民主化支援が国内に直接波及しうるという危機感を中国指導部に刻みつけた。事件後、民主化運動は海外に拠点を移し、米国などに亡命した学生や知識人が組織を立ち上げて活動を続けた。

これに対抗して、中国国家安全部は民主化運動に偽装した工作員を潜り込ませ、内部監視や分断を図ったと報じられている。さらに「中国海外交流協会」を設立し、華僑ネットワークを動員して資金・人脈をコントロールし、運動の拡大を抑え込もうとした。

海外発の民主化運動の封じ込めに躍起

やがて監視対象は法輪功やその関連メディア「大紀元時報」、世界ウイグル会議など少数民族組織に広がり、近年では在外外交官の亡命すら視野に入れられた。各国に「海外警察」と呼ばれる非公式拠点を設け、反体制派の追跡や帰国圧力に関与しているとの報道もある。

2025年4月にはNHKが「越境弾圧」を特集し、移住した知識人や少数民族の親族が国内で人質のように扱われ、国外でも監視や脅迫を受けている実態を報じた。国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）も同様の構図を明らかにしている。

要するに、中国は国外での民主化や独立運動を「体制存続への直結リスク」と見なし、国外では情報機関による監視・分断を行い、国内では資産や家族を圧力として利用するという二重の構えを取ってきたのである。

石平議員を「泳がせた」中国の計略

それでは、中国が長らく石平氏に対して表立った制裁に踏み切らず、あえて「泳がせて」きたのはなぜか。中国の古典兵法『三十六計』の視点から、その意図を読み解いてみたい。

第一に、「隔岸観火」（第9計）である。中国は通常、在外の活動家や少数民族関係者に対しては、親族や財産を人質にとる「越境弾圧」を行ってきた。だが石平氏の場合は事情が異なる。論壇で広く知られた言論人であり、強圧的手段を用いればその事実がただちに拡散し、日本社会や国際社会の反発を招くのは必至だった。そこで中国は、他の在外中国人と違って弾圧に踏み込まず、石平氏の発言や影響力をあえて「観察」するにとどめたのである。

第二に、「欲擒故縦」（第16計）である。敵を捕らえるには、あえて一度自由に泳がせるという計略だ。上述のように国際社会の反発などの危険性を回避し、中国は彼を自由に発言させ、その影響の広がりを観察した。どの政治勢力が支持し、どの勢力が距離を置くのか──そうした反応を通じて日本国内の対中認識の実態を把握し、効果的に働きかける工作対象を特定していった可能性があると考えられる。

第三に、「反間計」（第33計）である。反間とは、本来は二重スパイを用いた計略であり、あたかも敵側に寝返ったように装った者を介して偽情報を流し、相手に誤った認識を植えつけたり、内部に疑心暗鬼を生じさせたりする手法を指す。石平氏のケースに当てはめれば、彼が強硬な発言を繰り返してもなお中国が制裁を加えない状況そのものが、日本社会に「なぜ制裁されないのか」「裏で通じているのではないか」といった疑念を呼び起こした。

実際、2025年2月の参院選出馬表明時には「帰化議員」への批判がネット上で噴出し、保守層の一部からも距離を置かれる結果となった。石平氏が一度出馬断念に追い込まれた経緯は、日本社会における分断と不信が可視化されたことを示すものであり、まさに反間計が現実に作用した一例といえよう。

自民党の保守化路線を阻止？

石平氏はいったん不出馬を表明したが、６月に再び立候補を宣言し、７月の参議院選挙で比例区当選を果たした。論壇の論客から国政の舞台へと歩を進めた。論壇での発言は世論形成にとどまるが、国会議員の発言は政策や外交に直接影響を及ぼす。さらに、石平氏は議員就任後に靖国神社を参拝し、保守派の国政議員としての立場を鮮明にした。中国にとって、これはもはや看過できない「一線」と映り、これが「静」から「動」への行動に転じる決定的な契機となった。

そして何よりも大きかったのは、国内政治の転換である。石破茂総理の総裁辞任が確定しつつある中で、党内の勢力図は大きく揺らぎ、後継争いは保守派主導の展開へと傾く流れが生じた。つまり中国にとっては、日本の対中姿勢が硬化するリスクが現実味を帯びる状況となり、石平氏制裁は「対中強硬路線を主導する人物には具体的な報復が及ぶ」という警告シグナルを発することで、党内の保守化路線を阻止しようとした可能性が高い。

さらにタイミングの点では、9月3日に「抗日戦争勝利80周年記念式典」が開催され、習近平政権は反米対立路線を鮮明にし、台湾・香港・南シナ海といった核心的利益の防衛を強く訴えたばかりであった。石平氏制裁は、この強硬メッセージを裏づける具体的行動として国際社会に示されたのである。

要するに、石平氏制裁は単なる個人攻撃ではなく、中国が国内政治の変動と国際的節目を巧みに重ね合わせて放った、対日認知戦の新局面を画する象徴的一手であった。

認知戦の構造 浸透から影響力行使へ

重要なのは、今回の石平議員に対する制裁には、中国が長年展開してきた認知戦の典型的なパターンが映し出されている点である。

第一に、浸透・調査である。中国は海外において、華僑社会、経済界、学術界、メディアやSNSに至るまで、時間をかけて浸透し、接触・観察などを積み重ね、影響力の基盤を静かに広げてきた。時に脅迫などの強圧手段を用いつつも、国際社会との不必要な摩擦は避け、どの層が対立し、どこを突けば分断が効果的に進むかを見極める手法を取っている。石平氏は浸透工作員の担い手ではないにせよ、中国は彼を「泳がせ」、その発言や影響力を観察し、日本社会の反応を測る“指標”として扱ってきた可能性がある。

第二に、分断・不安定化である。浸透の成果を踏まえ、不信や対立を意図的に拡大させる。敵対勢力の内部に疑念を芽生えさせ、世論を二極化させることで、社会が自ら争う状況を生み出すのである。石平氏のケースでは、立候補表明時に「帰化議員」への批判が噴出し、保守層の一部が距離を置くなど、日本社会内部の分断が可視化された。これは、中国にとって“反間計”的な効果をもたらす結果となった。

第三に、影響力の行使である。通常、中国は十分な情報収集と分断の成果を得たのち、水面下で指導層に働きかけ、行動を自らの思惑どおりに誘導する。それが不可能と判断すれば、制裁や外交的圧力といった直接的な強硬策に移行する。石平氏の場合は、個人への働きかけよりも、国会議員という立場を狙い撃ちにした「外交的威圧」の方が効果的と判断されたのである。

このように中国の認知戦・影響力工作は（１）浸透・調査 →（２） 分断・不安定化 → （３）影響力の行使という段階を持ち、「静」の計略と「動」の計略を組み合わせて展開されるのである。

日本は中国が仕掛ける認知戦にどう備えるか

石平議員に対する制裁は、中国にとって単に一人の議員を狙った外交措置ではない。その背後には、中国が長年展開してきた認知戦――スパイの浸透、偽情報の拡散、社会分断工作――が重層的に作用している。したがって、今回の一連の事象は、日本社会全体を揺さぶる認知戦・影響力工作の一環として理解しなければならない。単に「内政干渉」と批判するだけでは不十分であり、国家として総合的な備えを講じることが不可欠である。

第一に、制度的備えである。中国はスパイを浸透させ、それを拠点に政治・経済・学術・メディアへ働きかけを行ってきた。加えて、匿名アカウントを駆使して偽情報や個人に不利な情報を流し、世論を操作する工作も展開している。これに対抗するには、日本もスパイ防止法や外国勢力による影響活動を可視化する法制度を整備する必要がある。また、SNS空間における偽情報発信や自動アカウントの監視を制度的に裏づける仕組みも急務である。

第二に、教育と認識の強化である。日本社会は戦後のトラウマから「言論規制」や「プライバシー保護」に過敏であり、その空白を中国が巧妙に突いてきた。国民一人ひとりが認知戦や影響力工作の実態を理解し、民主主義を逆手に取る手口を見抜けるようにする教育・啓発が不可欠である。これにより、過剰な自己規制や陰謀論への傾斜を防ぎ、社会全体の免疫力を高めることができる。

第三に、攻勢的対応である。AIを用いた偽情報は「安価なドローン」ように大量生産・拡散される。一方、それを潰すためのファクトチェックや個別検証は、高価なミサイルでドローン群を逐一撃ち落とすようなもので、費用対効果の面で追いつかない。後手に回れば社会の分断を食い止められなくなる。だからこそ、防御的な後追いに頼るのではなく、情報分析力を強化して敵の意図や作戦構造を洞察し、先手を打つ戦略的コミュニケーションを展開することが不可欠である。具体的には、単に誤情報を否定するのではなく、事前に一貫したメッセージを社会に浸透させ、主要な集団に予防的免疫（予防的説明・ナラティブの先導）を形成することで、相手の影響力を無力化することが求められる。

以上の三点を備えることが重要だが、出発点は、国民一人ひとりが中国の認知戦・影響力工作の存在を自覚し、それに備える意識を持つことである。なお、中国の静かな影響力工作や認知戦の実像、さらにその上位にある国家戦略や軍事戦略については、拙著『兵法三十六計で読み解く中国の軍事戦略』（育鵬社、2025年9月27日刊）を参照されたい。

鳩山由紀夫訪中を「利用」して日本人を操る中国の認知戦