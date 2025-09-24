宇垣美里主演『できても、できなくても』レギュラーキャスト発表 樋口日奈＆古屋呂敏＆水崎綾女ら【コメントあり】
宇垣美里が主演を務めるテレ東木ドラ24『できても、できなくても』(10月9日スタート 毎週木曜 深0：30)のレギュラーキャストが、このほど発表された。
【場面カット】いったい何が…考え込むような表情を浮かべる山中柔太朗
電子コミック配信サイト「コミックシーモア」とのドラマ制作プロジェクトの第2弾として“不妊症”という繊細な題材を丁寧かつ大胆に描く朝日奈ミカ氏による電子漫画『できても、できなくても』を実写化する。
自分より他人のことを優先しがちな主人公・桃生翠(32／宇垣)は、ブライダルチェックで不妊症が発覚したことをきっかけに7年付き合った彼氏に振られ、さらにはその噂が会社で広まり退職することに。心身ともにボロボロの中、ナンパ男から助けてくれた年下イケメン男子・月留真央(26／山中柔太朗)と出会う…というストーリー。
翠と同じ建設会社で働く後輩・滝沢美咲役に、樋口日奈。広瀬設計事務所を経営する一級建築士・広瀬高臣役に、古屋呂敏。翠の親友で真央の従姉妹・桂川エリカ役に、水崎綾女。翠の元・婚約者で日向井建設の跡取り息子・日向井聡役に、渋谷謙人。翠の妹・井岡琳役に、大原梓。真央と同じidea建築事務所で働く水乃菜々役に、鶴嶋乃愛。同じくidea建築事務所で働く松原傑役に、上原佑太が決定した。
【コメント】
■滝沢美咲役／樋口日奈
翠と同じ建設会社で働く後輩。翠の幸せをよく思わず、何かと邪魔してくる。
＜コメント＞
滝沢の発する言葉一つ一つが強烈すぎて、原作と脚本を拝見した時かなりの衝撃を受けました。滝沢とても毒々しいです。普通では考えられないような発言や行動をします。でもそんな滝沢もそこに至るまでの描かれていない背景や体験がきっとあって、私が一番滝沢を理解して、寄り添ってあげなければという気持ちが撮影を重ねるにつれ強まっています。この作品を通して、「普通とは当たり前とは何か」ということを考える際、みなさんの頭の中に少しだけ滝沢視点も加えていただけるよう心を込めて演じたいです。宇垣さん演じる翠とのシーンは常に殺伐としていますが、現場ではとても穏やかに、仲良く演らせていただいております！
■広瀬高臣役／古屋呂敏
広瀬設計事務所を経営し、華々しい実績が多い一級建築士。
＜コメント＞
広瀬高臣役を演じます古屋呂敏です。原作を拝読し、誰もが他人と比べて自分を責めてしまう瞬間があると感じました。価値観や背景の違いがある中で、合う合わないが存在するのは自然なこと。このドラマを通じて、人と違うことは悪いことではなく、完璧でなくてもいいと思えるきっかけになればうれしいです。
■桂川エリカ役／水崎綾女
翠の親友であり、月留真央の従妹。翠・真央のよき理解者。
＜コメント＞
私自身AMH という数字が低く、将来的に子供が授かれないかもしれない…そんな想いから30歳の時に卵子凍結をしました。欲しいからとすぐ出来るものでもなく、奇跡の連続で産まれてくる大切ないのち。主人公・翠の気持ちが痛いほどに分かります。その頃から作品のタイトルにあるように「できても、できなくても」と考えるように。この作品が女性の心を軽くするきっかけになればと思っています。
■日向井聡役／渋谷謙人
日向井建設の跡取り息子で翠の元・婚約者。親や周囲の意見に流されやすい一面が。
＜コメント＞
日向井聡役を演じます、渋谷謙人です。衣装合わせからとても雰囲気が良く、その時に監督からいただいた日向井を表現する「とんちきドライブ」という言葉をヒントに撮影初日からアクセル全開で挑みました。漫画原作から実写になることのおもしろさを肌で感じながら、ドラマが生き生きと立ち上がるように1シーン1シーン悔いのないよう、みんなで撮影しております。観てくださる視聴者の方はもちろん、現場にいるスタッフさんや共演者に楽しんでいただきたく全力で演じております。ちなみに現場ではボラ男と呼ばれております。なぜかは…放送を観れば分かるかも！？放送をお楽しみに！
■井岡琳役／大原梓
翠の妹。妊娠を機に結婚。翠を心配しながらも温かく見守っている。
＜コメント＞
桃生翠の妹･井岡琳を演じさせていただきます、大原梓です。宇垣さんとは以前、別の作品で共演させていただいたこともあり、今回は姉妹役としてご一緒できることをとてもうれしく思います。そして、唯一の家族だからこそお互いを思い合う気持ちから生まれる出来事を、最後まで丁寧に描いていけたらと思っております。よろしくお願いいたします！
■水乃菜々役／鶴嶋乃愛
idea 建築事務所で働いており、真央や松原のサポートをする場面も。
＜コメント＞
水乃菜々役を務めさせていただきます、鶴嶋乃愛でございます。まず原作、脚本共に読ませていただき、登場人物それぞれの女性達に正義や願望が存在しているということを強く感じました。その中でも水乃ちゃんの真っ直ぐさを一つ一つの行動や言動を素直に演じていきたいなと思っております。素晴らしいキャスト、スタッフの皆さまとご一緒できる幸せを噛み締めて水乃菜々として精一杯生きて参ります！
■松原傑役／上原佑太
idea 建築事務所で働いており、事務所のムードメーカー的な存在。
＜コメント＞
連ドラでレギュラーをやらせていただくのが今回初めてで、お話をいただいた時はめちゃくちゃうれしくて大変舞い上がったのですが、撮影日が迫るにつれて「初めて」ということに対してそわそわもし始めています！共演する方々も初めましての方々なので、まずは共演者の方々と打ち解けられることをモットーにやっていけたら良いなと思っています！原作の松原さんを観ていて「めっちゃ良い奴だな」と思ったので、自分も「めっちゃ良い奴だな」と思っていただけるように、皆さんに楽しんでもらえるように頑張ります！よろしくお願いします！
