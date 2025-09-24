小惑星「リュウグウ」の天体衝突は穏やかだった！新発見鉱物「ポワリエライト」から太陽系の誕生、地球の中身が見える

海洋研究開発機構（JAMSTEC）の高知コア研究所。世界の3分の1の海底下地質試料「コア」を保管する研究所として知らていますが、じつは、世界でも有数の高精度の分析装置を持つ研究であります。これらの装置を駆使した研究のひとつが、特殊な条件下で生成される「高圧鉱物」の分析です。お話をうかがった、JAMSTEC高知コア研究所 物質科学研究グループ上席研究員の富岡尚敬さんは「新鉱物ハンター」として知られる研究者。2021年には「ポワリエライト」と名づけられた新しい高圧鉱物を隕石の中から発見しました。

高圧鉱物とは何か？ さらに、そこから何がわかるのか？「はやぶさ２」が持ち帰った小惑星リュウグウのサンプルの分析も手掛けた富岡さんに、高圧鉱物研究から見える太陽系の歴史や地球の内部構造など、研究の現在と未来についてお話うかがいました。

＊本記事は、JAMSTECの研究から「高知コア研究所」での研究に焦点をあて、『JAMSTECアーカイブス』として話題となった記事を再編集してお届けします。この記事は2023年3月に配信された2本の記事をもとにしています。

新発見「ポワリエライト」って何？

――富岡さんが隕石の中から発見された新鉱物「ポワリエライト」とは、どのような特徴を持つ鉱物なのでしょうか。

ポワリエライトは、ダイヤモンドのような「高圧鉱物」と呼ばれるものの一種なんです。わかりやすい例を挙げると、グラファイトという炭素からできた鉱物があります。それが地下の深いところで高い圧力を受けて密度が高まり、硬い構造に変化したのがダイヤモンドなんですね。10キロバールを超える圧力がかかり結晶構造が変わると、ダイヤモンドになります。

同じ元素からできていてもグラファイトは鉱物、タイヤモンドは高圧鉱物なんです。このように高圧がかかったことでつくられる鉱物を「高圧鉱物」といいます。

また、温度も重要で、加熱をするとやはり結晶構造が変化します。さらに温度が上がると、それらが液体や気体にもなります（図１）。

そもそも鉱物は、「化学成分」と「結晶構造」の組み合わせによって分類されます。成分が同じでも構造が違えば別の鉱物ですし、構造が同じでも成分が異なれば別の鉱物。ですから、含まれている元素はグラファイトと同じ炭素でも、構造が異なるダイヤモンドは別種の鉱物として扱われるんですね。

ちなみに2022年11月の時点で、天然の鉱物は5863種の存在が確認されています。人工的に合成された鉱物を含めると、もっと多くなるんです。

新鉱物「ポワリエライト」とは何か？

さて、ポワリエライトも高圧鉱物なので、ダイヤモンドにとってのグラファイトのような鉱物があります。それが、カンラン石。宝石としては、8月の誕生石として知られるペリドットがそれです。

これは、主にマグネシウム、ケイ素、酸素から成る鉱物ですが、そのカンラン石に高い圧力が加わると、グラファイトがダイヤモンドになるのと同じように、結晶構造が変化し、密度が高くなってポワリエライトになります。

ポワリエライトの存在は予言されていた

このような構造の鉱物が存在する可能性は、40年ほど前から理論的に予想されていました。

カンラン石からできる高圧鉱物としては、1969年に「リングウッダイト」、1983年に「ワズレアイト」という高圧鉱物が発見されました。さらに、そのどちらとも違う構造があり得ることを示した論文を、当時パリ大学の教授だったポワリエさんという研究者が発表したんです。

リングウッダイトやワズレアイトになりかける途中で変化が止まり、中途半端な構造になったものが存在するに違いない、という主張でした。その構造は「イプシロン型」と呼ばれています。

「ポワリエライト」は隕石の中から！

私はそのイプシロン構造を持つ高圧鉱物を、テンハム隕石、マイアミ隕石、随州隕石という３つの試料から見つけ出しました。

ポワリエ博士の論文のことはずっと頭の中にあったので、５年ほど前にそれらの隕石を見直した際、それを裏付ける証拠があることに気づいたんです。新鉱物を発見すると命名することができるので、国際鉱物学連合（IMA）の承認を得たときに、この高圧鉱物の存在を予言していたポワリエさんの名前をつけさせていただきました。ご本人も「いいよ、いいよ」と快諾してくれました。

新鉱物の名前はどようにつけられる？

余談になりますが、先ほどの図3では、ワズレアイト、リングウッダイトよりもさらに高い圧力によって密度が高まり、構造が変化した「ブリッジマナイト」という高圧鉱物があります。

実は、私がまだ学生だった1997年に、隕石の中にこの高圧鉱物を発見して、論文を科学誌『サイエンス』に発表しました。しかし残念ながら、新鉱物と承認されるにはデータがわずかに足りず、命名権を得られなかったんです。

その後、2014年にアメリカの研究チームが同じ隕石を調べて新鉱物として申請して承認され、ブリッジマナイトと命名しました。その由来となったパーシー・ブリッジマンは、高圧物理学の業績で1946年にノーベル物理学賞を受賞した人物です。

――ポワリエライトもそうですが、発見者自身の名前はつけないものなんですね。

とくにルールはないのですが、そうはしないケースが多いですね。私が初めて新発見して博士論文になった「秋本石」という高圧鉱物も、日本の高圧地球科学のパイオニアとして有名な秋本俊一先生のお名前をいただきました。

イプシロン型構造とはなにか？

――ポワリエさんが予言したイプシロン型とは、どのような結晶構造なのでしょうか。

ポワリエライトの構造は、リングウッダイトとワズレアイトの構造と比較した図6を見ていただくとわかりやすいでしょう。

いずれも、マグネシウム、ケイ素、酸素が結びついた基本構造モジュールは同じ形をしています。

その基本構造モジュールが、リングウッダイトの場合は「上下上下……」という順番でくり返されているのに対して、ワズレアイトでは「上上下下上上下下……」になっていますよね。カンラン石に高い圧力をかけ続けると、やがてこのどちらかになるんです。

ところがポワリエライトは、すべて「上上上上……」と同じ向きでつながっています。リングウッダイトやワズレアイトになる前か、もしくは圧力が下がってカンラン石に戻ろうとする途中経過のようなこの構造が、ポワリエライトの特徴です。

新発見！ ポワリエライトはここから見つかった

――その構造を持つ高圧鉱物が、隕石の中に含まれていたわけですね。大きさはどれぐらいなのでしょう。「鉱物」と聞くと、石ころみたいなサイズを想像してしまいますが。

1ミクロンの100分の1程度しかない微細な鉱物なので、高い倍率の出せる電子顕微鏡で観察しなければ見えません。まず、隕石の一部を拡大した光学顕微鏡写真を見てください。

黄色の矢印をつけた青い粒子は、リングウッダイトです。ポワリエライトはリングウッダイトやワズレアイトの中に含まれているので、この写真では見えません。

それを高分解能透過型電子顕微鏡でさらに拡大した透過像が、次の写真（図8）です。

ポアワリエライトを見つけるには!?

きわめて薄い板のようにして紛れ込んでいるので、理論的な予測に基づいて「そういうものがあるはずだ」と思って探さなければ、気づかなかったでしょうね。

そこでは、リングウッダイトやワズレアイトとは異なる電子線回折スポットが観察されました。電子は光と同じように波の性質を持っているので、電子線を結晶に当てると回折（障害物に遮られた波がその物陰の部分にまわりこんで伝播する現象）が起きます。回折した複数の電子線が干渉しあって、図８の写真のように点が格子状に並んだ回折像が得られます。結晶の構造が違えば、回折の様子も違うものになります。ですからこれは、そこに別種の鉱物が存在する証拠になるわけです。

世界に3ヵ所にしかない実験施設！

――電子顕微鏡の威力はすごいですね。

私たちが使っている透過型電子顕微鏡は空間分解能が非常に高く、100ピコメートル（1ナノメートルの10分の1程度）離れた点と点を見分けることができるので、原子まで見ることができます。地球惑星科学を専門とする研究所でこのクラスの電子顕微鏡を持っているのは、私の知るかぎり世界で３ヵ所しかありません。それを使わせてもらえるのは、とても恵まれた研究環境だと思っています。

私の学生時代は、ネガフィルムで撮影したものを暗室で現像して焼き付けたりなど手間がかかったので、正直なところ、電子顕微鏡の作業は嫌いでした（笑）。でも、いまはCCDカメラでバシャバシャ撮りながら、その場で解析もできるので、効率が桁違いに良くなりましたね。学生時代は論文を書くほうが好きでしたが、いまは顕微鏡作業のほうが楽しくて好きですね。

隕石が宇宙で衝突を繰り返した痕跡！

――ところで、地下の深いところでダイヤモンドのような高圧鉱物ができるのはわかるのですが、隕石の中でそのような高い圧力がかかるのはなぜですか？

天体の衝突によるものだと考えられます。太陽系の中にはたくさんの小天体があって、46億年の歴史を通じて衝突をくり返してきました。もちろん、現在も起きています。

いちばん頻度が高いのは、火星と木星のあいだにある小惑星帯ですね。最大で直径1000キロメートルほどある小天体同士が、秒速数キロメートルでぶつかり合っている。その一瞬の衝突で高い圧力が生じて、小惑星物質（隕石）は衝撃変成（最大約数十万気圧・2000℃）を受けます。このとき結晶構造が変化した高圧鉱物ができるわけです。

それが隕石となって地球上に届くのですが、長い時間かけて圧力のかかる地下の深い場所と違って、衝突は短時間の現象ですから、ほんのわずかな高圧鉱物しかできません。隕石中の高圧鉱物は、1960年代から少しずつ見つかっていましたが、電子顕微鏡をはじめとする最先端の分析装置の登場によって、次々と見つかるようになりました。

高圧鉱物から太陽系形成の謎へ！

電子顕微鏡を使わないと見えないぐらい小さなものですが、隕石中の高圧鉱物はきわめて重要な情報を持っています。それを生成するのに必要な圧力がわかれば、たとえば衝突したときの天体の速度がわかるんですね。

これは、46億年前に誕生した太陽系がどのようなプロセスを経て現在の姿になったかを解明する上で、大いに役に立ちます。太陽系は、たくさんの微粒子が衝突や合体をくり返しながら成長してきたからです。

その46億年間にわたる太陽系天体の成長プロセスは、様々なモデルに基づいてコンピュータ・シミュレーションによる研究が進められています。これらのモデルが正しいかは、高圧鉱物などの地球外物質中の衝撃の痕跡から推定された条件（衝突速度や衝突時期など）と比較して、つじつまが合うか検討する必要があります。

残念ながら、現在はきちんとした比較できるほど、十分な物質分析のデータは揃っておらず、引き続き研究を続けて行く必要があります。

もちろん新鉱物を発見すること自体も喜ばしいのですが、それが研究の目的というわけではありません。その発見を通じて、太陽系の成り立ちを明らかにしたいんです。私自身は、もともと地球や惑星をつくっている鉱物の研究からスタートしました。個人的には、地球のことがいちばん知りたいですね。

地球の中身はどうなっているのか？

――ポワリエライトは、地球の研究にも役立つのでしょうか？

はい、地球深部での物質変化を解き明かす手がかりになると考えています。というのも、カンラン石は「上部マントル」と呼ばれる層の主要鉱物なんですね。地殻の下から約400キロメートルまでは、ほとんどカンラン石。その下の「マントル遷移層」とよばれる層は圧力が高いので、リングウッダイトとワズレアイトになっています。その下の下部マントルは、ほとんどがブリッジマナイト。地球でいちばんたくさん存在する鉱物がこれです。その意味でも、命名権を得られなかったのは残念ですね（笑）。

マントル遷移層は温度が高く、40億年以上も熱い電気炉で煮込まれているようなものなので、もともと安定に存在できる鉱物ではないポワリエライトはおそらく存在しないでしょう。

でも、比較的つめたい海洋プレートが上部マントルに沈み込んで高密度化するときには、カンラン石の一部がポワリエライトになっているかもしれません。いずれにしても、海洋プレートの変化のプロセスを理解する上で、ポワリエライトの研究には大きな意義があると考えています。

そのため現在は、超高圧発生装置を使った高温高圧実験によって、ポワリエライトができる条件やメカニズムを探っています。隕石の内部で起きている組織変化を静的な高圧実験でも再現し、海洋プレートに関する理解を深めれば、深発地震が起きる条件などの解明にも役立てられるかもしれません。

結晶構造を見る方法は？

――ポワリエライトのような高圧鉱物の研究では、超微小の世界を見なければいけないことがわかりました。そもそも結晶構造という超ミクロの世界はどうしたら見えるのでしょうか？

試料分析に使っている透過型電子顕微鏡は、高電圧で加速した電子を試料の上から照射して透過させる仕組みです。

でも、電子は物質内の原子と相互作用しやすいので、試料を薄く加工しなければ通り抜けません。それも、100〜200ナノメートル（1ナノメートルは10億分の1メートル）という超薄膜にする必要があります。

そのために使われるのが、「集束イオンビーム」と呼ばれる装置なんです。これはガリウムのイオンをビームにして上から照射することで、試料を削っていくんですね。もともとは主に半導体を加工して、電子顕微鏡で観察するために使われていましたが、それが鉱物の電子顕微鏡試料づくりに転用されるようになりました。

70ミクロンの地球深部探査船「ちきゅう」

機器の操作を練習するためにつくったものですが、この装置を使ってJAMSTECの地球深部探査船「ちきゅう」を描いてみました。これはおおよそ全長７0ミクロン（１ミクロンは100万分の１メートル）程度のサイズなんです。いかに細かい作業ができるかということが、わかっていただけると思います。

私が研究で主に扱うのは、表面を平らに磨いた岩石薄片です。薄片とはいえ、厚さが30ミクロンもあるので、そのままでは電子顕微鏡では見られません。そこで、岩石薄片の中で電子顕微鏡で、細かく見たい部分だけを集束イオンビーム装置で削って超薄膜にする作業を日頃からよくやっています。加工する位置を正確に決めたり、イオンビームのダメージを与えないよう慎重に作業するので、ひとつ試料をつくるのに2〜4時間ぐらいかかりますね。1日に2つか3つできればいいほうでしょうか。

結晶構造からその試料の歴史がわかる！

――その作業が済んでから、やっと電子顕微鏡で調べられるわけですね。

そうです。たとえば、これは海底の堆積物に含まれる天然の粘土鉱物を数百万倍に拡大したもの。このように、原子がミルフィーユのようなシート状の規則正しい配列をつくるのが粘土の結晶構造の特徴です。

その構造の変化を調べると、この粘土がどのような環境でつくられたのかがわかります。たとえば、堆積によって埋没してから温度が上昇して水分が抜け、別のタイプの粘土になったりする。そういう反応を追うことで、過去の環境における温度、圧力などの変化を読み解くことができるんです。

化学組成を調べるには？

また、鉱物を特定するには、結晶構造のほかに化学組成も調べなければなりません。それも電子顕微鏡で見ることができます。物質に電子が当たると、それぞれの原子に特有の波長を持つＸ線が出るので、そのスペクトルを解析すれば化学組成がわかるんです。

ただし、重たい水素と軽い水素など同位体の識別のように電子顕微鏡が不得意とするものもあるので、その場合は二次イオン質量分析計という装置を使います。試料にビーム状のイオンを照射し、試料から発生する二次イオンを検出することで、同位体比を調べることができるんです。

シアノバクテリアが作った石とは

──これらの装置は、鉱物の研究にだけ使用されるのですか？

いいえ、微生物を扱っている研究者も使っています。海底下から採取したコア試料にはさまざまな微生物が含まれていますからね。

生物がつくる鉱物の殻を研究している人もいます。これは、大昔にシアノバクテリアがつくった炭酸カルシウムの結晶です。

この石のつくり方が、シアノバクテリアの種類によって違うんですね。これは「バイオミネラリゼーション」と呼ばれる現象ですが、それを調べている人とは、私も一緒に研究しています。幅広く応用の効く装置があるおかげで、そういう共同研究分野も広がりました。

小惑星「リュウグウ」の試料分析は？

――高知コア研究所では、小惑星探査機「はやぶさ２」が持ち帰った小惑星 「リュウグウ」の試料も分析されたそうですね。やはり集束イオンビーム装置を使ったのですか？

はい、そうです。伊藤元雄主任研究員をリーダーとするチームで、分析を行いました。たいへん貴重なサンプルなので、伊藤さんといっしょに高知まで持ち帰ったときは、かなり緊張しましたね。

その試料を100ナノメートルほどの薄膜にして電子顕微鏡で見たところ、先ほどの粘土鉱物の一種である、サポナイトと蛇紋石がたくさん含まれていることがわかりました。蛇紋石は、いわゆるアスベストですね。どちらも水酸基という形で水をたくさん含む鉱物です。

「リュウグウ」は水でジャバジャバだった！

私たち専門家は、これを見た瞬間に「ああ、リュウグウは水でジャバジャバなんだな」と思いましたね。もちろん液体の水であふれているという意味でなく、結晶構造の中にH₂Oの成分がたくさん含まれているということですが。重量比で７％程度ですが、私たちから見ると、それでも十分に「ジャバジャバ」なんです。

また、それらの鉱物の隙間に有機物がたくさん眠っていることもわかりました。太陽系の小天体は、水と有機物を惑星に運ぶ役割を担っていると考えられていましたが、それがリュウグウの試料で裏付けられたことが、もっとも重要な結果だと思います。

リュウグウがほかの天体と衝突した痕を発見！

さらに、私自身は高圧鉱物が専門なので、ほかの天体との衝突の痕跡を探しました。それで見つけたのが、「ゾレンスキーアイト」という鉱物です。

この高圧鉱物は以前から人工的にはつくられていたのですが、2022年にカルフォルニア工科大学の研究者がはじめて隕石の中から発見して、地球外物質の研究で著名なNASA （アメリカ航空宇宙局）のゾレンスキー博士の名前をつけた新鉱物として承認されました。

ですから今回は天然では2例目となるわけですが、それがリュウグウにもあるとわかったのは、かなりインパクトのある発見だと思います。小惑星で採取した試料から高圧鉱物が発見されたのは、これが初めてですしね。

リュウグウの天体衝突は穏やかだった！

ゾレンスキーアイトをはじめとする衝撃の痕跡を総合的に解析したところ、リュウグウの天体衝突で生じた圧力は2万気圧程度だとわかりました。ポワリエライトもそうですが、隕石中の高圧鉱物はおよそ20万気圧以上の圧力によって生まれます。それと比較すると、リュウグウで起きた天体衝突はかなり穏やかだったことになりますね。

天体同士の衝突速度が大きくなると、発生する圧力や温度が高くなります。ゾレンスキーアイトは、リュウグウに衝突した天体（粒子サイズのものも含む）の速度はあまり早くなく、大きな加圧や加熱は起きなかったこと、を示しています。もっとも、たまたま「はやぶさ２」があまり衝突のインパクト受けていない部分のサンプルを取ってきた可能性もあるので、リュウグウ全体で同じ状況であったか、断言はできません。

ですから今後は、別の小惑星からも試料を持ち帰って、データをもっと蓄積する必要があります。2016年には、「ベンヌ」という小惑星からのサンプルリターンを目指す「オサイリス・レックス」という宇宙探査機をNASAが打ち上げました。現在、採取に成功したと思われる試料を地球に向かって運んでいるところなので、それが無事に届くことを願っています。

宇宙塵が太陽系形成の謎を解く!?

――仮に小惑星の動く速度が遅いとすると、どのような影響があり得るのでしょう。

天体衝突は、「宇宙塵」の発生と深く関わっています。宇宙塵とは、宇宙空間に分布する1ミリメートル以下の固体の粒子のことですね。速いスピードで衝突すれば、当然、木っ端微塵になって宇宙塵ができやすいわけです。

また、衝突によって500℃を超える高温になると、粘土のように水を含む鉱物からは大量の水蒸気が出て爆発を起こします。それによって、ますます大量の宇宙塵ができるでしょう。リュウグウの試料分析では、そういうプロセスを調べるのも大きなテーマのひとつでした。

しかし試料を見るかぎりリュウグウ粒子の粘土鉱物は無傷でした。衝突のスピードが遅く、爆発も起こしていないと考えられるので、これまでの想定されていたほどには、リュウグウは大量の宇宙塵を発生していないと思われます。宇宙塵の大きな発生源はリュウグウ以外の小惑星や彗星の核かもしれません。今、リュウグウにおける天体衝突と宇宙塵発生に関する論文をまとめているところです。

リュウグウはどのようにできたのか!?

さらに、衝突のスピードはリュウグウ自体の成り立ちを考える上でも重要です。

リュウグウは直径が1キロメートル程度しかない小さな天体ですが、もともとはもっと大きな天体が壊れた後で、その破片が集積したものであることが、観測の結果からわかっています。

もし、直径100キロメートルほど大きさの天体が壊れたときの衝突が大規模で強いものであれば、水がたくさん放出されるでしょう。その破片からできたリュウグウは、粘土鉱物のほとんどが壊れてなくなっているはずです。実際に観察したリュウグウの粒子には、粘土鉱物が生き残っているので、その原因について今後いろいろと検証しなければいけません。

高圧鉱物から見える未来

──さまざまなお話しを通じて、高圧鉱物の研究が太陽系という大きなフィールドとつながっていることが、よくわかりました。今後も、新種の高圧鉱物は次々と見つかるのでしょうか。

ポワリエライトやゾレンスキーアイトもそうだったように、高圧鉱物はいきなり天然の隕石などを観察しても簡単には見つけられません。まずは理論的な予測や人工的な合成があり、そこで判明した原子配列などの情報を手がかりに天然試料を調べる、というパターンが多いんですね。あらかじめ「こういうものがあるはずだ」という情報がないと、電子顕微鏡で何を探せばいいかもわかりません。

しかし、すでにめぼしいものは人工的に合成され尽くしており、それが天然でもほとんど発見されているので、新しい高圧鉱物の発見はひとつの山場を超えたところです。新鉱物の発見という成果だけでは物足りない時代に入りつつありますね。

ですから今後は、新しい鉱物が「あった、あった」と喜ぶだけではなく、見つかった高圧鉱物からどれだけ新しい価値を見出していくかという方向にシフトしないと面白くありません。その意味でも、地球内部での物質の変化や小惑星の衝突といった現象との関連を、今まで以上に掘り下げることが大きなテーマになっていくと思います。

この記事はこちら「JAMSTEC BASE」からも読むことができます。

取材・文：岡田仁志

撮影：市谷明美・講談社写真部

イラストレーション：鈴木知哉

取材・図版協力：国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）

