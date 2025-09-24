【間違いなかった】シェフがXで発信「豚キムチの生姜焼き」レシピがめちゃくちゃおいしそう【ママリ】

夏の疲れで食欲が出ないなら？

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんのスタミナたっぷりのレシピです。暑さがだいぶ落ち着いてきたとはいえ、まだまだ続いていますよね。暑くなると食欲が落ち、体調を崩すという悪循環になっている方もいるのではないでしょうか。麦ライスさんが投稿していたのは、スタミナたっぷりで白いご飯と一緒にモリモリと食べたい豚キムチの生姜焼きレシピでした。

夏の疲れが出て食欲がないという方はいませんか？そんな時こそ、食欲を刺激するような食べ物をしっかりと食べて、体力をつけたいですよね。





都内のレストランで料理長をされているという麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんが投稿していたのは最強のスタミナメニューでした。

この組み合わせなら間違い無いと思って作ったら間違いなかった。



【豚キムチの生姜焼き】

少量のごま油で豚肉200g

玉ねぎ1/2個

にんにくの芽4本を火が入るまで炒め、

おろし生姜大3

醤油小1

砂糖大1とキムチ100gを加えて完成☆



キムチは炒めすぎると柔らかくなってしまうので必ず最後に加えましょう

豚キムチに生姜、さらににんにくの芽まで入れたスタミナたっぷりの炒め物はこれだけでご飯がモリモリ食べられそう。豚キムチ、生姜焼きをそれぞれ作ることはあっても、2つを組み合わせるというのは意外と思いつかないものですよね。キムチは最後に入れるのがポイントとのことで、豚キムチ炒めを作る時にも参考にできそうですね。



食欲を刺激するようなスタミナたっぷりなこの料理で、夏の疲れを吹き飛ばして秋に向かいたいですね。

