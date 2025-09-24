40％超が平均4年以上介護している現実…1ヵ月でどのくらいお金がかかる？必要な「事前準備」

人は誰しも老いるもの。「親にはいつまでも健康でいてほしい」と思いつつも、やはり避けては通れないのが「介護」の問題です。

そこで今回は、親の介護にかかるお金や、いざというときに慌てないために前もってやっておきたい「必要な準備」について解説します。備えあれば憂いなし。今できることから準備を始めましょう。

世界でもトップクラスを誇る日本人の平均寿命。元気で長生きできればよいのですが、歳を重ねるにつれ、体力や筋力の低下やそれに伴う身体の不自由が出てくるもの。厚生労働省のデータによると、介護を必要とせずに自立して日常生活を送れる期間を示す「健康寿命」は、2022年時点で男性は72.57歳、女性は75.45歳。一方、2024年の厚生労働省の簡易生命表によると、男性の平均寿命は81.09歳、女性は87.13歳となっています。

この2つから単純化して考えると、男性は約9年、女性は約12年を、なにかしらの介護が必要になったり、あるいは病気で入院したりしながら過ごすことになる、という平均像が浮かび上がってきます。

40％を超える人が4年以上介護をしている

今度は少し視点を変えて、介護を「する側」のデータを見てみましょう。生命保険文化センターの2024年の調査によると、介護を行った期間（現在介護中の人は経過期間）は平均4年7カ月。40％を超える人が4年以上、中でも約15％の人が10年以上にわたって介護をしていた、または現在進行系でしているという結果になりました。

気になるのが介護に要した費用ですが、住宅の改造や介護用ベッドの購入などの一時的な費用の合計が平均47.2万円、公的介護保険サービスの自己負担費用を含む月々の費用が平均9万円という結果に。9万円を平均の介護期間である4年7ヵ月で掛けると、495万円。一時的な費用を含めると、ゆうに500万円以上の費用がかかるという実態が見えてきます。

公的介護保険の自己負担は原則1割

ここで注目してほしいのが、この月々平均9万円、全体では500万円以上という費用が、公的介護保険サービスを利用したうえでの金額である、ということです。

公的介護保険とは、40歳以上のすべての国民に加入が義務づけられている社会保険制度のひとつで、介護が必要な状況であると認定された場合、原則1割（所得が一定以上ある人は2割または3割）の自己負担で介護サービスを利用することができます。

要介護度は、要支援1〜2、要介護1〜5の合計7段階に分かれており、どこに認定されるかによって利用できるサービスの種類や頻度も、支給限度額も大きくなっていきます。例えば、要支援1の場合の毎月の支給限度額は約5万円です。上限まで介護サービスを利用した場合、自己負担が1割なら毎月約5,000円が実際にかかる金額ということになります。

公的介護保険だけでは十分ではないという現実

もっとも介護度の重い要介護度5の場合、支給限度額は約36万円です。自己負担が1割なら、毎月約3.6万円。先ほどの毎月平均9万円という結果とかなりの差があるのが気になりますよね。

その理由は、実際には公的な介護保険サービスだけではまかなえない出費がいろいろとあるから。例えば、日常的に介護用おむつが必要だったとしても、これは介護保険の対象にはなりません。介護施設に支払う居住費や食費、日常生活費も実費となります。

それから、忘れてはならないのは医療費です。持病の診察代や薬代、歯の治療や入れ歯にかかる費用など、歳を重ねれば医療にかかる費用もかさんでくるのが必然です。こうした出費が積み重なった結果として、毎月の介護にかかる費用は、公的介護保険の自己負担額を大きく超えてくることになるのです。

実際に生命保険文化センターの調査における要介護度別の月額の費用を見ても、要支援1で5.8万円と、公的介護保険の自己負担である約5,000円の10倍以上の費用がかかっていることがわかります。

民間の介護保険を活用しよう

では、そうした「想定外の出費」に今から備えるにはどうしたらよいのでしょうか。

そのひとつの方法が、民間の介護保険への加入です。公的介護保険は40歳以上のすべての国民に加入が義務づけられているのに対し、民間の介護保険はあくまでも任意の保険です。公的な健康保険に上乗せで民間の医療保険に加入するのと同じで、公的介護保険だけでは将来の介護費用が不安……という人にとって保障を上乗せするための選択肢といえます。

とはいっても、医療保険に様々な商品があるように、介護保険もバラエティに富んでいます。給付金がもらえる基準についても、公的介護保険の介護認定に連動している商品もあれば、保険会社独自の基準を設けている商品もありますし、要介護度が低くても給付金が受け取れる商品もあれば、保険料を抑える代わりに、要介護度が重い場合のみ給付金が受け取れる商品もあります。

公的介護保険との大きな違いは「現金支給」

民間の介護保険の、公的介護保険との最大の違いは、ズバリ、「現金支給」であること。公的介護保険では、支給されるのは「介護サービス」であり、その費用の一部を自己負担として支払うかたちになりますが、民間の介護保険では、介護が必要になったら契約内容に応じた給付金が振り込まれます。何かと物入りな介護において、用途を問わず使える現金が受け取れることはありがたいですね。

給付金の受け取り方については、一時金として受け取れるタイプもあれば、介護年金というかたちで、継続して受け取れるタイプ、両方を併用するタイプなどがあります。また、保険期間についてもあらかじめ期間が決まっているものもあれば、終身のものもあります。「施設を利用することを想定して、入居一時金を準備したい」「要介護になったときに実家をバリアフリーにリフォームするお金が欲しい」「公的介護保険で足りない分をカバーしたい」など目的に合わせて選ぶのがよいでしょう。

また最近では、認知症に特化した認知症保険なども登場しています。民間の介護保険に比べると保障範囲がピンポイントである分、比較的保険料が安めに設定されていることが多いようです。

親や兄弟と話し合うことが第一歩

ここまで介護にかかる費用や、保険を活用した備えについてお伝えしてきましたが、その前段階として必ずやっておきたい「準備」があります。それが、介護される当事者であるご両親や、一緒に乗り切っていかなければならない兄弟としっかりと話し合っておく、ということです。

お金の問題についても、もしかしたら私たちが心配するに及ばず、ご両親が自分たちで準備済みである可能性もあります。また、いよいよ介護が必要となった場合に、介護施設への入所もありなのか、可能な限り自宅で介護されたいのかによっても準備すべきことは異なってきます。兄弟それぞれの懐事情やどのくらい介護に時間が割けるのかといった現実的な問題についても事前にすり合わせておくと、いざというときによりスムーズに態勢を整えることができるでしょう。

介護は突然やってきます。備えあれば憂いなし。親が病気になったり、足腰が弱って動けなくなったりしてから考えるのではなく、今のうちからしっかりと考えておきたいですね。

