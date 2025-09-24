手塚治虫さん（1981年、写真：Françoise Huguier／Agence Vu／アフロ）

NHKの連続テレビ小説『あんぱん』がいよいよ最終回を迎える。主人公の朝田のぶは漫画家やなせたかしの妻・暢（のぶ）をモデルにしており、やなせたかしをモデルとした「柳井嵩（やない たかし）」との物語だが、他にも個性的な人物が続々と登場。作曲家のいずみたくをモデルにした「いせたくや」や、放送作家・作詞家・文化人として活躍した永六輔をモデルにした六原永輔（ろくはら えいすけ）らがドラマを盛り上げている。中でも異彩を放っているのが、手塚治虫をモデルにした手嶌治虫（てじま おさむ）だ。「漫画の神様」とも呼ばれた手塚治虫はどんな人物だったのか。近著に『大器晩成列伝』がある著述家の真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

「漫画の神様」を生んだ母の言葉

「好きな道に進むのはいいが、田舎の中学で少し絵がうまいくらいでは、それで食べていくことができるとは思えない」

やなせたかしが中学生の頃に「絵の勉強がしたい」と打ち明けたときに、育ての親である叔父に言われた言葉だ。厳しい現実を突きつけられたやなせは、暗澹たる気持ちになったことだろう。しかし、叔父はこう続けた。

「だが、図案をやれば、将来、職業になるんじゃないか」

叔父のアドバイスを受けてやなせは、苦手な数学に苦心しながらも、東京高等工芸学校の図案科に合格。卒業後はイラストレーター、デザイナー、漫画家、絵本作家など、多方面で活躍するようになる。

やなせより9歳年下で「漫画の神様」とよばれた手塚治虫もまた、親の言葉に後押しされて、羽ばたくこととなる。

幼い手筭の豊かな発想力に気づいた母は、本や漫画を熱心に読み聞かせた。登場人物によって声色を変えたり、感動的な場面は語りで盛り上げたりと、手筭を本や漫画の世界へと引き込んでいった。

手塚は小学生になると、自分でも漫画を描くようになるが、教師に見つかって激怒されてしまう。母が学校に呼び出されるという騒ぎになったが、帰宅後に手筭にこう言った。

「どんな漫画を描いていたのか見せてちょうだい」

手筭がノートを持ってくると、母は最初から最後までじっくり見て、こう言ったという。

「治ちゃん、この漫画はとてもおもしろい。お母さんはあなたの漫画の、世界で第一号のファンになりました。これからお母さんのために、おもしろい漫画をたくさん描いてください」

母の言葉を受けて、ますます創作に励んだ手筭は、その一方で大阪帝国大学附属医学専門部に通い、医師免許を取得。在学中から漫画家として活動していたが、やがて両立に苦しむことになる。

手筭が母に相談したところ、「あなたは漫画と医者とどっちが好きなの？」と問いかけられた。手筭が「漫画です」と答えると、母はあっさりとこう言った。

「じゃ、漫画家になりなさい」

漫画家の地位が著しく低い時代だったが、一貫して手筭の「好き」を大切にした母。やなせが叔父から背中を押されたように、手塚もまた親の言葉に勇気づけられて、自分の道を突き進むことになる。

衝撃のデビュー作は「邪道だ」と叩かれる

手筭は17歳のときに「マアチャンの日記帳」で漫画家デビューを果たす。翌年には、原作・構成の酒井七馬（さかい しちま）と組んで、初めての単行本『新宝島』を発刊している。書店に並ぶことはなく、玩具店などでしか買えない子供向けの本だったにもかかわらず、40万部超えの大ヒットとなった。

『新宝島』は、映画のカット割りの手法を取り入れた躍動感あふれる展開で、当時の漫画少年たちに衝撃を与えた。現役の漫画家からは「これは邪道だ。こんな漫画が流行したら一大事だ」という声も上がったという。それだけ画期的な作品だったということだろう。

手塚の影響を受けて、石ノ森章太郎、赤塚不二夫、藤子不二雄など、若手が大きく育っていくことになる。

「鉄腕アトム」「リボンの騎士」「ロック冒険記」と話題作を次々と出した手筭。『漫画少年』の名編集長として知られた加藤謙一は、何度か連載依頼の手紙を出したが、「私はまだ東京の有力な雑誌に描く柄ではないので」と断られていた。

それでも諦めずにやり取りしていると、ふいに手筭は加藤の前に現れた。「こんなものでよろしいか」と言いながら、風呂敷に包んだ下絵の段階の原稿を、加藤に差し出したという。これが世紀の「ジャングル大帝」の原稿だったというから驚きだ。

そんな天才ぶりを見せていた手塚治虫について、やなせたかしはこう語っている。

「すでに漫画の神様に近く、名声も確立して収入はぼくの数倍もあったが、ぼくとはまったく世界が違ったから、ほとんど関心はなかった」

やなせは34歳でフリーランスとなり、数多くの連載を抱えていたが、有名漫画家が描けなかったときの穴埋めや細かい仕事が多く、代表作を生み出せずにいた。ヒットメーカーの手塚とは、住む世界が違うというのは、偽らざる本音だろう。

第5回アジア漫画サミット（アジアMANGAサミット）の「漫画人生半世紀を祝う会」で表彰され、あいさつをする漫画家のやなせたかしさん（2002年10月12日、写真：共同通信社）

やなせの才能を伸ばした手塚からの「思わぬオファー」

それだけに、やなせはいきなり手塚から電話がかかってきたときには、面食らったようだ。聞けば、長編アニメーションとして、大人向けの「千夜一夜物語」をつくることになったのだという。

「それで、やなせさんにキャラクターのデザインをお願いしたいんです。引き受けていただけますか」

思わぬ話だったが、やなせは「いいですよ」と即答。のちに「魔法のジュータンに乗らないかと誘われたような気がした」と語っているくらいだから、現実味がなかったのだろう。電話を切ってから「これは冗談だろう」と思っていたが、数日後に連絡があり、正式にオファーを受けることとなった。

やなせがキャラクター作りをやってみて実感したことがある。それは、登場シーンが少ない人物であっても、キャラクターが決定すると自然と動きだし、重要な役に変化していくということ。仕事を続けているうちに、やなせはこんな手応えを得るようになる。

「ぼくはキャラクター・デザインというのはいくらか自分に向いているのではないか、と思うようになった」

長編アニメ「千夜一夜物語」は興行的に大ヒットとなり、手塚からはこんなことを言われた。

「ヒットのお礼に、何かアニメーションの短編を自由につくってください」

そこでやなせは、以前、ラジオドラマにした作品をアニメーションにすることにした。それが、やなせの出世作となる「やさしいライオン」である。

手塚の度重なる意外なオファーが、やなせを大きく成長させることになった。アニメ「やさしいライオン」は評判となり、絵本もヒット。その後、絵本作家としてやなせは「あんぱんまん」（後の「アンパンマン」）を世に問うことになる。

「もう古い」と言われても描き続けた

朝ドラ『あんぱん』でも、やなせをモデルとした柳井嵩と、手塚をモデルにした手嶌治虫との交流が描かれたが、ドラマでは、柳井が手嶌の睡眠不足を心配するシーンがあった。

実際の手塚も、睡眠時間の長さよりもリズムを重視し、眠っても2、3時間程度。そのわずかな睡眠さえとらない日も多かったという。限界がきて仮眠をとるときは、アシスタントにこう頼んでいた。

「30分も眠るとつらくなるから、10分で起こしてください」

そこまで身を削って描いても、いつの時代も読者の心は移ろいやすい。リアルな劇画がブームになると、「手筭はもう古い」という声が、手筭の耳まで聞こえてきた。

「マンネリだ、マンネリだと読者の手紙が殺到し、なにを描いても評判が悪く、しかも助手は劇画に熱中する」

焦りからか、ほかの漫画家を批判したこともある。石ノ森章太郎が実験的な作品「ジュン」を連載していたときのことだ。手筭はファンとの手紙のやりとりのなかで、「ジュン」のことをこう批判した。

「あんなものは漫画じゃない」

この言葉をファンが本人に伝えてしまい、手筭を尊敬する石ノ森は大きなショックを受ける。そして、手筭が謝罪するという騒ぎにまで発展している。

手筭が苦悩したのは作品上のことだけではない。「アトム人気」の低迷を受けて、手筭が創設したアニメーション専門のプロダクション「虫プロ」が倒産してしまう。アニメのヒットで版権トラブルが起きたりもしたが、手筭は純粋に漫画に打ち込みたかったに違いない。

幼い頃から漫画のことばかり考えていた手筭には、描きたいことが山ほどあった。こんなことも言っている。

「僕は描きたいんです。描くことならいくらでもある」

その後、手筭は胃がんに侵され、1989年に60歳で他界。死の直前まで命を削り、漫画を描き続けた。この言葉が妻の聞いた、手筭の最期の言葉だった。

「隣へ行って仕事をする。仕事をさせてくれ！」

大ヒットを飛ばしても時代遅れとのそしりに悩み、同業者にもみっともないほど嫉妬の炎を燃やす。そんな手筭治虫にとって、やなせは心を許せる特別な存在だったのかもしれない。

2人は時に人生を交錯させながら、それぞれの分野で才能を発揮し、時代を超えた名作を生み出したのである。

筆者：真山 知幸