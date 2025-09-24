これだけ地方創生が叫ばれても、過疎地の人は「自分の地元が過疎地域」だと知らない！　なぜ住民は生活に満足しているのか？

いま、日本の過疎地域の面積は、1970年の27.4％から63.2％に上昇し、市町村の数は23.2％から51.5％に、人口は6.9％から9.3％に増えている。しかし、残りの90％の日本人は、田舎がどんな場所で、何を考えているか、本当の「田舎の思考」を知らないかもしれない。

日本中で地方創生に関心が高まるなか、過疎地域に住む人々のリアルな感覚を紹介しよう（花房尚作著『田舎の思考を知らずして、地方を語ることなかれ』光文社新書より、一部修正して引用する）。

「どうにもピンと来ない」

過疎地域の住民に人口減少について質問しても、「どうにもピンと来ない」といった反応が返ってくる。人口が減少している実感を多くの住民が持っていなかった。その要因は二つある。

一つ目は、住民が人口減少の統計データを確認する機会が乏しいことだ。市町村の広報誌やホームページは、当然ながらポジティブな内容で埋め尽くされる。役場が人口減少について広報するメリットはない。せいぜい、現在の総人口を載せる程度だ。

過去から現在に至る人口推移の統計データは、行政機関のウェブサイトでデータ化されている。地方創生等の計画書にも記載がある。とはいえ、それらの情報データをダウンロードして閲覧するような住民はいない。統計データを使って議会質問を行う市町村議員もいない。

そのため、「自分たちの地域が過疎地域である」といった認識を持っていなかった。限界集落の住民でさえ、「ここは過疎地域なのかね。それはどこかよその話でしょ」と言う。そこで、人口推移の統計データを見せると、「思いがけない数字」といった表情で無言になるのはよくある反応だった。そのあとに「あそこの地域はどうなの。あそこの地域と比べたらマシでしょ」と言う。

総務省の調査〔2019〕によれば、過疎地域で「『過疎』という言葉を知っている」のは6.5%だ。「詳しくは知らないが聞いたことがある」のは26.8%で、「初めて知った」のは10.7%である。過疎という言葉を知っていたとしても、「ここは過疎地域ですか」と質問したら「違うと思う」といったあいまいな返答になる。

その背景には、東京都のTV番組を好んで観ている影響が少なからずある。国家単位で地域を捉えていて、ソウルや台北、バンコク等のアジア圏の都市と比べて、自分たちの地域のほうが発展していると考えている。

これは都市部の住民もたいして変わらないのではないか。私たちは住み心地がよいかどうかを感覚的に判断している。居住地に対する興味とは、その程度のものではないだろうか。

さしあたっての生活に影響がない

二つ目は、年間1.5%から3.0%の人口減少率であれば、さしあたっての生活に影響がないことだ。まわりにいる100人が98人に減ったとして、その減少に気がつく者はゼロに近い。

とくに、若者の転出は〇〇さんの家庭の子どもだけがいなくなる。その親との付き合いは続いているし、若者が暮らしていた家屋も残る。若者の転出を日常的な事柄として受け入れていて、「あそこの子は東京の大学に行った」「あの子は大阪で働いている」と言い合うのは自然な行為だ。

確かに、転出する者の多くが若者であるから、10年後、20年後と年月が経てば地域は衰退する。とはいえ、その衰退の速度が緩やかであるため、人口減少が地域に及ぼす影響は極めて小さく、日常生活の中で実感を伴わない。

たとえば、年間の人口減少率を2.0%と仮定して、人口が半減するのに36年かかる。過疎地域では「半減するのに36年もかかる。ずっと先の話だ」と考える。首都圏では「36年で半減してしまう。崩壊の危機だ」と考える。

廃屋のある風景が日常化

過疎地域の人口減少に危機感を持つのは首都圏の住民だ。序章［『田舎の思考を知らずして、地方を語ることなかれ』参照］でも述べた通り、過疎地域を見て、〇〇がないから不自由だろう、不便だろう、寂しいだろうと考える。ところが、過疎地域の住民は不自由でもなく、不便でもなく、寂しくもなかった。住み慣れた地域での暮らしに満足している。首都圏では未来を見ている。過疎地域では昔ながらの現在を見ている。地域によって見ている方向性が違う。

廃屋も自然な存在として捉えている。廃屋のある風景が日常化しているので増えたところで気にならない。それらの廃屋は風景に溶け込んで趣すらある。廃屋について質問しても「木造の家は崩れて自然に返る。放っておけばよい」と言う。

廃屋が気になるのは住宅地だ。隣の庭木が伸びて葉っぱを落としたり、台風時に瓦が飛んできたり、野生動物が棲みついたりする等の問題がある。

過疎地域には所有者と連絡が取れない不動産が多い。相続しても負債になるので放置されている。地価が低いので、廃屋の解体費用や登記手続きのほうが高額になる。解体費の相場は一坪約3万円だ。平均的な家屋の大きさは約33坪なので、取り壊しに約100万円かかる。補助金を申請して更地にしても買い手すらつかない。田畑や山林は所有権移転登記の数万円でさえ賄えない。

そこで、2024年度以降は、相続発生から3年以内に所有権移転登記するよう義務化された。また、2023年度からは、相続の際に不要な土地を国家が引き取る「相続土地国庫帰属制度」が始まった。とはいえ、家屋の引き取りは別だ。高齢者の自然減の影響で廃屋は年々増える。廃屋があるのは困る、ということではなくて、廃屋はあるものとして対策したほうが建設的だ。

【つづきを読む】『なぜ、過疎地域にとって「人口減少がメリットになる」のか？ 「税金依存」体質が続く【意外な背景】』

