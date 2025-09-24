昼夜の気温差は１０℃以上！６割の人が感じる“秋バテ” 注意すべき人は「体力を消耗した人」札幌市
夏から秋に変わるこの時期、特に注意が必要です。
この時期に倦怠感などの体調不良を感じる人は「秋バテ」かもしれません。
対策としてどのようなことに注意したらいいのでしょうか。
９月２３日の札幌市の中心部です。
街中を見渡すと、半袖の人もいれば長袖やコートを手に持つ人など服装は様々でした。
２３日の札幌の最高気温は２３．５℃、最低気温との差は１０℃以上ありました。
季節の変わり目に多くの人が服装に悩まされていました。
そんな中。
（滝川市民）「涼しくなってもすっきりしないとか、体調がイマイチという人、風邪ひいたかなっていう人もちょこちょこいる」
（札幌市民）「（妻は）暑さ・寒さはけっこう影響がある。（体調が）だるっぽいというか」
秋の訪れと共にやってくる原因不明の体調不良。
専門家は、この時期に倦怠感や胃腸の不調などを感じる人は「秋バテ」の可能性があると言います。
（クリニック・イン・ザ・モーニング 岡田純一院長）「急に寒暖差が出てくる、気圧も変動する、日照時間もだんだん短くなってくる、自律神経のバランスが整わなくなる。いろいろな身体症状が出てくるのをいわゆる秋バテと言います」
大手製薬会社が男女１０００人を対象に行った調査では、「秋バテ」を感じた人は全体のおよそ６割。
多くの人が疲れが取れなかったりやる気が出ないなどの症状を訴えたということです。
秋バテは特に夏場に外で作業をしていた人やクーラーが無い部屋で過ごしていた人など、暑さで体力を消耗していた人ほど現れる症状ということです。
対策はどうしたらいいのでしょうか。
（クリニック・イン・ザ・モーニング 岡田純一院長）「（対処策は）具体的には魚介類に含まれるアミノ酸の１つ・タウリンの摂取ですね。起床したらなるべく早く太陽の光を浴びる。可能であれば適度な運動で血液の循環を良くする」
過ごしやすい気候になった道内ですが、突然の体調不良など季節の変化による「秋バテ」には要注意です。