¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Àîºê¤¢¤æ¤ß¡Ø»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò±Ñ¸ì¤Ë¤Ç¤¤ë 3¤Þ¤¹±Ñ¸ì¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½õÆ°»ì¤ò»È¤Ã¤¿É½¸½¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤
½õÆ°»ì¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤êÆ°»ì¤ò½õ¤±¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤Î¤³¤È¤ÏÉÔ³Î¼Â¤Ç³Î¿®ÅÙ¹ç¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢will¤Î¤Û¤«can¡Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ë¡¢should¡Ê¤¹¤Ù¤¡Ë¡¢might¡Ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ë¤Ê¤É¤ò»È¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤ëÌ¤Íè¤ò²òÁüÅÙ¹â¤¯É½¸½¤¹¤ëºÝ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
½õÆ°»ì¤Ï¡¢Æ°»ì¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ä¸ÄÀ¤ò»ý¤¿¤»¡¢ÅÁ¤ï¤êÊý¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤É½¸½¤ò¤è¤¯»È¤¦ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¤É¤ì¤¬¤É¤Î°ÕÌ£¤«¡¢¤È¤Ã¤µ¤Î¤È¤¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ä¤«¤à¤È´Ö°ã¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë
will ¡ã·è¿´¡ä
¸ì¸»¤Ïwillan¡£¡Ö°Õ»×¡×¤ä¡Ö´êË¾¡×¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿
be going to ¡ã·×²è¡ä
¿Ê¹Ô·Á¤ÈÆ±¤¸¥«¥¿¥Á¤Ç¡¢º£¤¹¤Ç¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë
can ¡ã²ÄÇ½¡ä
¸ì¸»¤Ïcunnan¡£ÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£ÃÎ¤ë¢ª¤Ç¤¤ë¢ª²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊÑ²½
might ¡ãÛ£Ëæ¡ä
¸ì¸»¤Ïmagan¡ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£¤½¤³¤«¤é¸¢ÎÏ¤¬¤¢¤ë¢ªµö²Ä¤¹¤ë¢ª²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¡¢¤Ë
should ¡ã½õ¸À¡ä
¸ì¸»¤Ï¡ÖËÜÍè¤½¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¡£¤½¤ì¤¬¢ª¤¹¤Ù¤¢ª¤¹¤ë¤Ï¤º¡¢¤ËÊÑ²½
have to ¡ãÀÕÇ¤¡ä
have¡Ê»ý¤Ä¡Ë¡Üto¡Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ë¤«¤é¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë
must ¡ãÃÇÄê¡ä
¡Öµö²Ä¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¸Å±Ñ¸ì¤¬¸ì¸»¡£µÁÌ³¤äÉ¬Á³À¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë
be going to¡¢be able to¡¢ be about to¡¢be supposed to¡¢used to¡¢have to¤½¤·¤Æwant to¤Ï½õÆ°»ì¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¸ÀÍÕ¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¤³¤³¤Ç¤Î¸ì¸»¤Ï¡¢¤ª¤â¤Ë¸Å±Ñ¸ì¡ÊOE¡Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢£can¡Ö¤Ç¤¤ë¤è¡¦¤¹¤ë¤è¡×¡½¡½²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡½¡½
¡Ö¤¢¤ê¤¦¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬can¤Ç¤¹¡£¡ÖÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¹Í¤¨¤ë¤ÈÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
I can do it later.¡Ê»ä¤Ï¤¢¤È¤Ç¤½¤ì¤ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë
Can you help me?¡Ê¼êÅÁ¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¢ª¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ë
be able to¤Ïcan¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤ËÅÐ¾ì
I can swim.¡¿I will be able to swim.
¢ª ¤É¤Á¤é¤â¡ÖÇ½ÎÏ¡Ê¤Ç¤¤ë¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢±Ñ¸ì¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ïcan¤ò¤è¤¯»È¤¤¤Þ¤¹¡£can¤¬ÃÖ¤±¤Ê¤¤will¤äto¤Î¤¢¤È¤Ç¤Ïbe able to¤¬ÅÐ¾ì¡£
¢£might¡Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡½¡½Äã¤á¤Î²ÄÇ½À¡½¡½
¡Öµ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Äã¤á¤Î²ÄÇ½À¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ïmay¡¿might¡Ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ë¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
I might do it tomorrow.¡ÊÌÀÆü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¤¢¤ë¡Ë
Æü¾ï²ñÏÃ¤ÇÄã³ÎÎ¨¤Î¤³¤È¤ò¼¨¤¹might¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»È¤¤¤¹¤®¤ë¤ÈÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Maybe.¡Ê¤¿¤Ö¤ó¤Í¡Ë¤ÏÉû»ì¤ÇÃ±ÂÎ¤Ç¤âÊ¸Æ¬¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
Maybe I can do it later.¡Ê¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¢¤È¤Ç¤Ç¤¤ë¡Ë
may¤ÏÆü¾ï¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤ì¤Ê¤¤⁉
may¤Ïmight¤è¤ê¤â¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¤¿¤á¡¢Æü¾ï¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£may¤Ï¸ýÆ¬¤Ç¤ÏMay I ¡Á?¡Ê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ë¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ëµö²Ä¤òµá¤á¤ëºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤ÏCan I ¡Á?¡Ê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡Ë¤¬°ìÈÌÅª¡£¤Þ¤º¤Ïcan¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£should¡ÖËÜÍè¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡×¡½¡½º¬µò¤ò¤â¤È¤Ë¡½¡½
¡ÖËÜÍè¤½¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤é¡Ö¤½¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¢ª¤¹¤Ù¤¢ª¤¹¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ø¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£should¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
You should try it.¡Ê»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤¤À¤è¡Ë
¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¸å²ù¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
²áµî¤Î¸å²ù¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡Òshould have¡Ü²áµîÊ¬»ì¡Ó¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£²ñÏÃ¤Ç¤ÏÃ»½Ì·Á¤ò»È¤¤¡¢should¡Çve¡Ê¥·¥å¥É¥¥¥ô¡Ë¤È¤¤¤¦È¯²»¤Ë¡£
I should¡Çve studied more.¡Ê¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ë
ÌÂÏÇ¤«¤±¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Ä
±Ñ¸ì¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ïbe supposed to¤ò¤è¤¯»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëhad better¤Ï¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¥Þ¥º¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¤È¤¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
be supposed to ¡ÊÍ½Äê¤ä¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡Á¤¹¤ë¤Ï¤º¡Ë
I¡Çm supposed to be there at 3 p.m.¡Ê3»þ¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¢£have to¡Ö¤·¤Ê¤¤ã¡×¡½¡½³°¤«¤é¤ÎÌóÂ«¡½¡½
¡ö¥Ï¥Õ¥È¥¥¡ÊÈ¯²»Ãí°Õ¡Ë
¡Ö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¤¢¤é¤ï¤¹ºÝ¤Ë¤Ï¡¢½õÆ°»ì¤Îmust¤Ç¤Ï¤Ê¤¯have to¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
have to
¥Æ¥¹¥È¤äÇ¼´ü¤Ê¤É³°¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ÀÕÇ¤
must
¡Ö¼«Ê¬¤¬¡×¶¯¤¯´¶¤¸¤ëÉ¬¿Ü¤Î¤³¤È
want to
¡Ö¼«Ê¬¤¬¡×¤·¤¿¤¤¤³¤È
I have to do my homework later.
¡Ê¤¢¤È¤Ç½ÉÂê¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡Ë
You don¡Çt have to do it.
¡Ê¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡áÇ¤°Õ¡Ë
¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡ÈDo you have to ¡Á?¡É¤Ë
Do you have to do it now?¡Ê¤½¤ì¡¢º£¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ë
¡öhave to ¤Ï¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Êhave¡Ë¡Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Êto¡Ë¡×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È°ìÈÌÆ°»ì¤Ê¤Î¤Ç¼ÁÌä¤ÎÊ¸¤Ç¤Ï do¡¿does¡Ê½õÆ°»ì¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹
ÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥È¡×¤Ïmust¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Þ¥¹¥È¤Ç¡×¤Ê¤ÉÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Îmust¡Ê¡Á¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ë¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ï¸ø¼°¤ÊÊ¸½ñ¤äÀäÂÐ¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¶ÛµÞ»þ¤Ê¤É°Ê³°¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤ÇÆü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤Ï¡Ö¡Á¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿äÂ¬¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤Î¥Þ¥¹¥È¤Ïhave to¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£½õÆ°»ì¤Ç³Î¿®ÅÙ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë
½õÆ°»ì¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÏÃ¤·¼ê¤Î³Î¿®ÅÙ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¤Íè¤È¤Ï¹¥ÁêÀ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö¡û¡û¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¡û¡û¤Î¤Ï¤º¤À¡×¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¡¢ÏÃ¤·¼ê¤Î¡Öº£¤Î³Î¿®ÅÙ¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
He is Tom!¡Ê³Î¿®ÅÙ100¡ó¡Ë¥È¥à¤Ç¤¢¤ë¡ª¡Ú³Î¼Â¡Û
He must be Tom.¡Ê³Î¿®ÅÙ95¡óÁ°¸å¡Ë¥È¥à¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª¡Ú¤Û¤Ü³Î¿®¡Û
He should be Tom.¡Ê³Î¿®ÅÙ80¡óÁ°¸å¡Ë¥È¥à¤Î¤Ï¤º¤À¡Ú¼ê¤¬¤«¤ê¤«¤é¿äÂ¬¡Û
He can be Tom.¡Ê³Î¿®ÅÙ50¡óÁ°¸å¡Ë¥È¥à¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ú²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Û
He might be Tom.¡Ê³Î¿®ÅÙ30¡óÁ°¸å¡Ë¥È¥à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ú¼å¤¤¿äÂ¬¡Û
±Ñ¸ì¤Ç¤ÏÌ¤Íè¤È¸½ºß¤ÎÀþ°ú¤¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤
±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡¢³ÎÄê¤·¤¿Ì¤Íè¤ò¡Ö¸½ºß·Á¡×¤ä¡Ö¿Ê¹Ô·Á¡×¤Ç¤¢¤ï¤é¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤ÎÉ½¸½¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¸À¸ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¯¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤âwill¤¬Ì¤Íè¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤È¤«¤é¤Ç¤¹¡£
I am busy tomorrow.¡ÊÌÀÆüË»¤·¤¤¡Ë
I have a flight tomorrow.¡ÊÌÀÆü¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë¡Ë
I am leaving tomorrow.¡ÊÌÀÆü½ÐÈ¯¤¹¤ë¡Ë
¢£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç²¿¤È¸À¤¦¡©
ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤
»ä¤Ï / Æ¨¤·¤¿ / ÅÅ¼Ö¤ò // ²¿¤ò / µ¿Ìä¡Ê¤Ù¤¡Ë / »ä¤Ï / ¤¹¤ë¡©
miss¡ÊÆ¨¤¹¡Ë¤Ï I missed the opportunity.¡Ê¹¥µ¡¤òÆ¨¤·¤¿¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ß¥¹¤·¤¿¡×¤ÏI missed.¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢I made a mistake. ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¾è¤ëÍ½Äê¤ÎÅÅ¼Ö¡×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ my train ¤ÇOK¡£
should¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢What should I say?¡Ê²¿¤ò¸À¤¦¤Ù¤¤«¡Ë¡¿ Where should I go?¡Ê¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Ù¤¤«¡Ë¡¿ When should I do it?¡Ê¤¤¤Ä¤¹¤Ù¤¤«¡Ë¤Ê¤É¤âÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£
¥È¥¤¥ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤
¡ö»ý¤Á±¿¤Ù¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¼Ú¤ê¤ë¡á»È¤¦
µ¿Ìä¡Ê¤Ç¤¤ë¡Ë / »ä¤Ï / »È¤¦ / ¥È¥¤¥ì¤ò ¡©
a toilet¤Ï¡ÖÊØ´ï¡×¤½¤Î¤â¤Î¡¢bathroom¡¿restroom¡¿washroom¤Ï¡Ö¤ª¼êÀö¤¤¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£use¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç»È¤¦¤â¤Î¡¢borrow¤Ï»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤â¤Î¡¢rent¤Ï¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¼Ú¤ê¤ë¤È¤¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÙ¹ï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ë¤¢¤ë¤È¤
»ä¤Ï¡¿¡á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¿ÃÙ¤ì¤ë¡¿¤½¤Î²ñµÄ¤Ë
might¤Ï¡Ö¤ï¤º¤«¤Ê²ÄÇ½À¡×¤ò¤¢¤é¤ï¤¹½õÆ°»ì¤Ç¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤¦30¡óÁ°¸å¤Î³ÎÎ¨¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤í¤½¤í¹Ô¤³¤¦¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤
¤¿¤Ö¤ó¡¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¿¹Ô¤¯¤Ù¤¡¿º£
should¤ÏÄó°Æ¤ò¤¢¤é¤ï¤¹½õÆ°»ì¤Ç¡¢maybe¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£probably¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¡ËWe should probably go now.
¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤
»ä¤Ï¡¿½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¿¤³¤ì¤ò¡¿5»þ¤Þ¤Ç¤Ë
¡Ö¡Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥ë¡¼¥ë¤äÍ½Äê¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¹¡£I was supposed to ¡Á but I couldn¡Çt.¡Ê¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¤È¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¤¥Õ¥é¥¤¥È¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤òµ¤¸¯¤¦¤È¤
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¿¡á¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡¿Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¿¡Á¤Î¤¢¤È Ä¹¤¤¥Õ¥é¥¤¥È¤Î
must¤Ï¡Ö¡Á¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£You must be Tom!¡Ê¥È¥à¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤â¡£
¢¨Àîºê¤µ¤ó¤Î¡Ö¤µ¤¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤Ç¤¹¡£
Àîùõ ¤¢¤æ¤ß¡Ê¤«¤ï¤µ¤¡¦¤¢¤æ¤ß¡Ë
±Ñ¸ì¹Ö»Õ
ºÇÂ®±Ñ¸ì½¬ÆÀ¤ÎÀìÌç²È¡¦¥°¥í¥Ð¥êÂåÉ½¡£¹Ö»ÕÎò10Ç¯°Ê¾å¡¢±ä¤Ù5000Ì¾°Ê¾å¤Ë±Ñ¸ì¤ò»ØÆ³¡£±Ñ¸ìÎÏ¥¼¥í¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¼«¿®¤òÁÓ¼º¤·¤¿¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬±Ñ¸ì¤ò¸úÎ¨¤è¤¯½¬ÆÀ¤·±Ñ¸ì¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤Ç¤âÀ®¸ù¤Ç¤¤ëÊýË¡¤òµá¤á¡¢10Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥°¥í¥Ð¥ê¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ò³«È¯¡£
¡Ê±Ñ¸ì¹Ö»Õ Àîùõ ¤¢¤æ¤ß¡Ë